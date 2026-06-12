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Safe Parks Save Lives: GDA के उद्यान 'शानदार' तो नगर निगम वाले 'बदहाल', देखिए गोरखपुर के पार्कों की जमीनी हकीकत

GDA के उद्यान 'शानदार' तो नगर निगम वाले 'बदहाल' ( Photo Credit; ETV Bharat )

"पार्कों का शहरों के भीतर होना लोगों के जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है. 150 से अधिक पार्कों में व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा. इसके लिए फीडबैक लिया जा रहा है. बजट की व्यवस्था होने के साथ इसमें जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें और सेहतमंद बनें."

गोरखपुर के नगर आयुक्त अजय जैन से जब ईटीवी भारत ने पार्कों की सेहत सुधारने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि, "पार्कों का शहरों के भीतर होना लोगों के जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है. इसीलिए हमने यहां चार्ज संभालने के साथ पार्कों की बेहतरी को लेकर बैठक की है. 150 से अधिक पार्कों में व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा. अभी फीडबैक लिया जा रहा है बजट की व्यवस्था होने के साथ इसमें जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें और सेहतमंद बनें. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने कहा कि निश्चित रूप से प्राधिकरण कुछ और पार्कों को संसाधनों के साथ सुसज्जित और लोगों के लिए उपयोगी बना पाएं, इसके लिए प्रयास करेगा.

सिविल लाइंस के प्रमुख चौक के पार्कों का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कराया है, जिनमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने बना पंत पार्क शामिल है. पार्क अधिकांश सुविधाओं से युक्त नजर आता है. लोग इन पार्कों की तारीफ तो करते हैं, लेकिन और पेड़-पौधे लगाने के साथ हरियाली बढ़ाने की भी मांग करते हैं. विकास प्राधिकरण के पार्कों में शौचालय और पानी की भी सुविधा भी कई जगह उपलब्ध है, लेकिन नगर निगम के पार्क में यह सुविधा ढूंढने से भी नहीं मिलेगी.

दरअसल, गोरखपुर में पार्कों के निर्माण और देखरेख का जिम्मा गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के पास है. इनमें से अकेले नगर निगम के पास 150 से अधिक छोटे-बड़े पार्क हैं. जिनकी दशा वास्तव में बेहद खराब नजर आती है. हालत यह है कि अगर किसी पार्क का जीर्णोद्धार किया जा रहा है तो वह कब पूरा होगा कुछ भी पता नहीं. वहां बिखरे पड़े सामान, टूटी ईंट, बिखरे बालू लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं. वहीं, जिन पार्कों का निर्माण और रखरखाव नहीं हो रहा, वह कूड़े का ढ़ेर और झाड़-झंखाड़ का केंद्र बन चुके हैं. हालांकि कुछ पार्कों की हालत अच्छी भी है.

GDA के उद्यान 'शानदार' तो नगर निगम वाले 'बदहाल' (Video Credit; ETV Bharat)

गोरखपुर: शहर में शोर कम करने और लोगों को ताजी हवा देने के लिए बनाए गए पार्क आज खुद बदहाली के आंसू बहा रहे हैं. करोड़ों रुपए के भारी-भरकम बजट के बावजूद जमीनी स्तर पर सुविधाएं पूरी तरह नदारद हैं. आलम ये है कि पार्कों में टहलने वाले बुजुर्गों को टूटे रास्तों और क्षतिग्रस्त वॉकिंग ट्रैक पर चलने की सजा भुगतनी पड़ रही है तो वहीं मासूम बच्चों के लिए लगे झूले अब किसी मौत के फंदे से कम नहीं हैं. इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में यहां आने वाले लोग हमेशा असुरक्षा के साये में घिरे रहते हैं. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ गोरखपुर से मुकेश पाण्डेय की खास रिपोर्ट...

गोरखपुर में पार्कों की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat)

"निश्चित रूप से प्राधिकरण कुछ और पार्कों को संसाधनों के साथ सुसज्जित और लोगों के लिए उपयोगी बना पाए, इसके लिए प्रयास करेगा" - अभिनव गोपाल, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण

बदहाली के शिकार हैं ये पार्क (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं स्थानीय लोग

पार्कों में आए विद्यार्थी और अन्य लोगों ने इन्हें बेहतर बनाए जाने की बात कही. गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा श्रद्धा और कुलदीप कुमार ने कहा कि पंत पार्क जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने है, उसमें हम बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं. सुबह और शाम के समय में हॉस्टल में रहने वाले छात्र या प्रोफेसर, परिवार के साथ यहां आकर टहलने, जागिंग करने और वर्कआउट भी कर लेते हैं. नगर निगम के पार्क में अपनी बच्ची के साथ टहल रहे अजीत कुमार ने कहा कि इसे विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए.



इन पार्कों में हैं हाईटेक इंतजाम (Photo Credit; ETV Bharat)

गोरखपुर में ये पार्क हैं शानदार

गोरखपुर के प्रमुख पार्कों की बात करें तो सर्किट हाउस और एनेक्सी भवन के पास "संजीवनी वाटिका" बनाई गई है, जहां पर औषधीय पौधों को लगाया जाना था, लेकिन यह पार्क भी झाड़ झंखाड़ में तब्दील हो चुका है, जबकि वीआईपी लोग हर रोज इधर से गुजरते हैं. इसी तरह गोविंद बल्लभ पंत पार्क, मुंशी प्रेमचंद पार्क, विंध्यवासिनी पार्क, अंबेडकर पार्क का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बनाया है और उसके मानक का लगभग ख्याल भी रखा है. यहां लोगों के बैठने, पीने के पानी, शौचालय और लाइट जैसी सुविधाएं भी हैं.

गोरखपुर में पार्कों की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat)

प्राधिकरण के इन पार्कों में लगे जिम के उपकरण भी लगभग चालू हालत में हैं. यहां तक की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है. विंध्यवासिनी पार्क समेत प्राधिकरण के कई पार्कों में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं. इसके विपरीत नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सुविधाओं का अभाव है. जानकारी के मुताबिक शहर के 80 वार्डों में 10 नए वार्ड बनाए गए हैं, वहां पार्क नहीं हैं, लेकिन 70 वार्ड में कम से कम दो पार्क नगर निगम के हैं, जो सुविधाओं से पूर्ण नहीं हैं. कुछ जगहों पर नवनिर्माण, जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम बनाने की तैयारी में निगम जुटा है.

गोरखपुर में पार्कों की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat)

सुरक्षा की अनदेखी, 'पिंक बूथ' का भी अभाव

शहर के पार्कों के पास महिलाओं और अन्य सुरक्षा के लिए 'पिंक बूथ' जैसी कोई सुविधा नहीं है, न ही नियमित गश्त होती है. लेकिन कभी-कभार पुलिस की टीम प्रेमी जोड़ों पर कहर बरपा देती है. ऐसे ही इन पार्कों में दिव्यांगों के लिए कोई अलग से व्यवस्था रैंप और शौचालय नहीं हैं. न ही प्रवेश द्वार पर शिकायत रजिस्टर और जिम्मेदार अधिकारी का नाम मोबाइल नंबर लिखा गया है.

गोरखपुर में पार्कों की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat)

निगम के पार्कों में न माली, न पानी

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पार्कों में हरियाली बनाए रखने के लिए संविदा और डेली वेज पर मालियों की तैनाती है, जबकि नगर निगम में ऐसा कुछ नहीं है. उनके सफाई कर्मी ही उनके कुछ चुनिंदा पार्कों और सड़कों के डिवाइडर के बीच लगे पौधों में पानी डालते हैं. प्राधिकरण के पार्कों में पेड़-पौधों की सिंचाई के लिए समरसेबल पंप लगे हैं. वहीं, नगर निगम के पार्कों में ऐसा कुछ भी नहीं है.

गोरखपुर में पार्कों की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat)

एडॉप्शन नीति का भी कोई असर नहीं

रखरखाव प्रबंधन के लिए सरकार ने 2024 में एडॉप्शन नीति लागू की थी, लेकिन गोरखपुर में उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है. यहां पार्कों को एनजीओ और RWA ने भी गोद नहीं लिया है. पार्क में गंदगी फैलाना, रेलिंग कूदना, फूल आदि तोड़ना अपराध है, जिसमें एक महीने तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन, गोरखपुर में अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है. समय-समय पर उच्च अधिकारी पार्कों के निरीक्षण की योजना तो बनाते हैं, लेकिन निरीक्षण की गति कम ही दिखती है. इन पार्कों में कोई अगर चोटिल हो जाता है तो मौके पर 'फर्स्ट एड किट' जैसी भी कोई व्यवस्था नहीं है. फिलहाल शहर को लोगों को इतजार है कि पार्कों की स्थिति बेहतर हो जाए, ताकि शांति और सुकून की तलाश में वह कुछ पल वहां आराम से बिता सकें.

गोरखपुर जैसे शहर में पार्कों की मौजूदा स्थिति को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यहां पार्कों की हालत में सुधार होना चाहिए और ज़िम्मेदार अधिकारियों को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें. अगर आपके घर के आस-पास भी कोई ऐसा पार्क है जो रख-रखाव की कमी के कारण बदहाली का शिकार है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं. इसके अलावा, अगर आपको यह खबर पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें.

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