ETV Bharat / state

बिना कप्तान के जहाज बने झारखंड के सरकारी आईटीआई सेंटर्स, प्रभारी प्राचार्य के भरोसे काम

झारखंड में आईटीआई सेंटरों का हालत काफी खराब है. यहां प्रशिक्षण सेवा से जुड़े आधिकारियों की भारी कमी है.

BAD CONDITION OF ITI CENTERS
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 4:49 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का बड़ा साधन आईटीआई कॉलेज है. मगर विडंबना यह है कि साल दर साल सरकारी-गैर सरकारी स्तर पर आईटीआई कॉलेज की संख्या तो बढ़ती गई मगर संसाधन के नाम पर जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो पाई. हालत यह है कि राज्य में स्थित सभी 79 सरकारी आईटीआई प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है.

मुख्य प्रशिक्षण पदाधिकारी यानी सीटीओ को प्रभारी प्राचार्य की प्रशासनिक जिम्मेदारी देकर सरकार किसी तरह आईटीआई सेंटरों के काम चला रही है. सबसे दुखद बात यह है कि इन आईटीआई कॉलेज में प्रशिक्षण सेवा से जुड़े अधिकारियों की भारी कमी है, जिसके कारण गैर प्रशिक्षण सेवा से जुड़े पदाधिकारियों के भरोसे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. इस तरह से इन आईटीआई सेंटरों की स्थिति बिना कप्तान के जहाज जैसी हो गई है.

झारखंड के सरकारी आईटीआई सेंटर्स की खराब हालत (ETV Bharat)
25 वर्षों में आईटीआई प्राचार्य के लिए नहीं बना नियमावली

राज्य में स्थित 79 सरकारी आईटीआई कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है, जिन्हें वित्तीय अधिकार को छोड़कर सभी प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है. विडंबना यह है कि राज्य गठन के 25 वर्षों के बाद भी सरकार आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति नियमावली नहीं बन पाई है. रांची के हेहल आईटीआई कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य परमानंद रजक कहते हैं कि वित्तीय अधिकार नहीं मिलने के वजह से कॉलेज के कामकाज में कई तरह की परेशानियां आती हैं.

BAD CONDITION OF ITI CENTERS
झारखंड के ITI की हालत (ETV Bharat)

प्रभारी प्राचार्य को वित्तीय अधिकार नहीं

परमानंद कहते हैं सरकार के द्वारा वित्तीय अधिकार नियोजन पदाधिकारी को दिया गया है. इस वजह से कॉलेज में कोई भी कामकाज के लिए जिसमें वित्तीय मामला जुड़ा हुआ रहता है स्वीकृति लेनी होती है, तो नियोजन पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता है. श्रम और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक निशिकांत मिश्र कहते हैं कि सीटीओ नन गजटेड ऑफिसर होते हैं और सरकार के द्वारा वित्तीय अधिकार गजेटेड ऑफिसर को ही दिया गया है, इस वजह से प्रभारी प्राचार्य को वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है.

परमानंद रजक का मानना है कि प्राचार्य नियुक्ति नियमावली को लेकर कार्मिक विभाग में फाइल बढ़ाई गई है, सरकार के स्तर पर निर्णय होने के बाद प्राचार्य की नियुक्ति भी होगी और प्रशिक्षण क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारी का प्रमोशन भी जो लंबे समय से रुका हुआ है वह हो सकेगा.

Bad condition of ITI centers
रांची में सरकारी आईआईटी सेंटर (ETV Bharat)
बिहार में आईटीआई पास को इंटर की मान्यता, झारखंड में अभी भी मैट्रिक का दर्जा

झारखंड में आईटीआई की करीब 60 हजार सीटें हैं, जिसमें हर साल करीब 40-50 हजार विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, जिसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रीशियन फिटर में दाखिला होता है. इस साल भी करीब 50000 विद्यार्थियों ने 24 ट्रेड में नामांकन कराया है. इन आईटीआई कॉलेज से हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी पास होकर निकलते हैं, लेकिन झारखंड के आईटीआई पास विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी मान्यता मैट्रिक स्तर की होती है. अगर उन्हें स्नातक करती है तो 2 साल इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर उसे पास करना अनिवार्य है, जबकि बिहार एवं अन्य राज्यों में आईटीआई को इंटरमीडिएट स्तर की मान्यता दी गई है.

Bad condition of ITI centers
आईआईटी सेंटर (ETV Bharat)

बिहार से झारखंड के आईटीआई सेंटरों की तुलना

बिहार में सिर्फ भाषा पेपर में पास करने के पश्चात उन्हें इंटरमीडिएट की डिग्री प्राप्त होती है जिससे उन्हें 2 वर्षों का समय व्यतीत नहीं करना पड़ता है. झारखंड में भी इस तरह के प्रस्ताव सरकारी फाइलों में कई महीनो से दौड़ रही है, लेकिन कार्मिक विभाग के द्वारा मंजूरी नहीं मिलने के कारण छात्रों की समस्या जस की तस बनी हुई है.

झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड इंप्लाइज फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह कहते हैं कि आईटीआई पास करने के बाद एक तरफ बिहार के विद्यार्थी सीधे स्नातक में नामांकन करा लेता है, वहीं झारखंड के विद्यार्थी को इंटरमीडिएट करना पड़ता है उसके बाद वह स्नातक करता है. यानी उसे 2 साल की क्षति ऐसे ही उठानी पड़ती है. संघ के माध्यम से सरकार के समक्ष कई बार मांगे रखी गई है. हालांकि इस दिशा में कदम उठाए जा भी रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक यहां के छात्रों को परेशानी झेलनी ही होगी.

Bad condition of ITI centers
रांची का ITI सेंटर (ETV Bharat)
साल दर साल बढ़ता गया आईटीआई कॉलेज

झारखंड गठन के समय साल 2000 में राज्य में 10 आईटीआई कॉलेज थे. समय के साथ-साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती गई 2009 में 17 नए कॉलेज खोले गए. फिर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय 32 नए आईटीआई कॉलेज खोलकर कौशल विकास की दिशा में तेजी से राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की. उसके बाद 20 और नए सरकारी आईटीआई कॉलेज खुले.

Bad condition of ITI centers
आईआईटी सेंसर में छात्र (ETV Bharat)

हर साल छात्रों का होता है प्लेसमेंट

इस तरह से 79 सरकारी आईटीआई कॉलेज राज्य में वर्तमान समय में है, इसी तरह 35 पीपीपी मोड पर सरकार के द्वारा निजी संस्थानों के जरिए आईटीआई कॉलेज संचालित हो रहे हैं. हर साल इन कॉलेज से हुनरमंद हो रहे छात्रों का प्लेसमेंट भी होता है. हेहल आईटीआई के प्लेसमेंट इंचार्ज आशीष कुमार कहते हैं कि राज्य में स्थित औद्योगिक संस्थानों के अलावा देश के दूसरे राज्यों के औद्योगिक घराने यहां के आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को हर साल नियोजित करते हैं, जिन कंपनियों द्वारा यहां के छात्रों की मांग है उसमें टाटा, जिंदल, मारुती, सुजुकी, होंडा जैसी कंपनियां शामिल हैं. उनका मानना है कि रांची सेंटर में प्लेसमेंट करीब 50% है.


ये भी पढ़ें:

झारखंड के ITI कॉलेजों में होगी AI की पढ़ाई, 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए सीएम ने दिए निर्देश

गरीब घरों की उम्मीद बने झारखंड के ये कौशल कॉलेज, कुलिनरी और हॉस्पिटैलिटी समेत 35 ट्रेड में ट्रेनिंग के साथ मुहैया कराई जाती है जॉब

TAGGED:

रांची में सरकारी आईआईटी सेंटर
झारखंड में आईआईटी
आईआईटी के बाद प्लेसमेंट
ITI CENTERS IN JHARKHAND
BAD CONDITION OF ITI CENTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.