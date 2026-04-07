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तीर से घायल बायसन चलने फिरने में हुआ असमर्थ, डीएफओ ने कहा, विशेषज्ञों की टीम कर रही स्वास्थ्य परीक्षण

कवर्धा: कबीरधाम जिले के पंडरिया वन परिक्षेत्र में एक घायल बायसन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बायसन गंभीर रूप से घायल अवस्था में सागौना के जंगल और आसपास के इलाकों में भटक रहा है. उसके शरीर पर तीर के गहरे घाव हैं, खासकर पीठ और पैर पर लगी चोट से लगातार खून बह रहा है, जिसके कारण वह लंगड़ाकर चल रहा है, अब स्थिति ऐसी है कि बायसन कई घंटों से नाला के किनारे एक जगह पर बैठा हुआ है, शायद अब वन्यप्राणी चलने की स्थिति में भी नहीं है.

जंगल में गए ग्रामीणों ने बायसन की स्थिति देखने के बाद बताया कि दिन-ब-दिन उसकी हालत और खराब होती जा रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से उचित निगरानी और दोबारा उपचार नहीं किया जा रहा है. ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि एक बार प्राथमिक उपचार के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई है.

कैसे घायल हुआ बायसन

घटना पंडरिया पूर्व वन परिक्षेत्र के क्रांति जलाशय इलाके की है, जहां पानी की तलाश में बायसन जंगल से निकलकर रिहायशी क्षेत्र की ओर पहुंच गया था. इसी दौरान शिकारियों ने उसे निशाना बनाकर तीर मार दिया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, बायसन का रेस्क्यू कर उपचार किया गया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया. लेकिन गंभीर चोटों के कारण बायसन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाया. अब वह फिर से कमजोर और घायल हालत में भटक रहा है, जिससे उसकी जान को खतरा बना हुआ है.