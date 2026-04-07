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तीर से घायल बायसन चलने फिरने में हुआ असमर्थ, डीएफओ ने कहा, विशेषज्ञों की टीम कर रही स्वास्थ्य परीक्षण

कबीरधाम जिले के पंडरिया वन परिक्षेत्र में बायसन कुछ दिनों पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था.

BISON KABIRDHAM
कबीरधाम बायसन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 12:00 PM IST

3 Min Read
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कवर्धा: कबीरधाम जिले के पंडरिया वन परिक्षेत्र में एक घायल बायसन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बायसन गंभीर रूप से घायल अवस्था में सागौना के जंगल और आसपास के इलाकों में भटक रहा है. उसके शरीर पर तीर के गहरे घाव हैं, खासकर पीठ और पैर पर लगी चोट से लगातार खून बह रहा है, जिसके कारण वह लंगड़ाकर चल रहा है, अब स्थिति ऐसी है कि बायसन कई घंटों से नाला के किनारे एक जगह पर बैठा हुआ है, शायद अब वन्यप्राणी चलने की स्थिति में भी नहीं है.

जंगल में गए ग्रामीणों ने बायसन की स्थिति देखने के बाद बताया कि दिन-ब-दिन उसकी हालत और खराब होती जा रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से उचित निगरानी और दोबारा उपचार नहीं किया जा रहा है. ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि एक बार प्राथमिक उपचार के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई है.

कैसे घायल हुआ बायसन

घटना पंडरिया पूर्व वन परिक्षेत्र के क्रांति जलाशय इलाके की है, जहां पानी की तलाश में बायसन जंगल से निकलकर रिहायशी क्षेत्र की ओर पहुंच गया था. इसी दौरान शिकारियों ने उसे निशाना बनाकर तीर मार दिया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, बायसन का रेस्क्यू कर उपचार किया गया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया. लेकिन गंभीर चोटों के कारण बायसन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाया. अब वह फिर से कमजोर और घायल हालत में भटक रहा है, जिससे उसकी जान को खतरा बना हुआ है.

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तीर से लगे घाव से घायल हुआ बायसन (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस मामले में कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. लेकिन क्षेत्र में अब भी शिकारियों की सक्रियता बनी हुई है. ऐसे में घायल और कमजोर बायसन के लिए खतरा और बढ़ गया है.

स्थानीय ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि बायसन को दोबारा रेस्क्यू कर उसका समुचित इलाज किया जाए और उसकी लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि उसकी जान बचाई जा सके और क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा बनी रहे.

बायसन की हालत पर डीएफओ ने क्या कहा

इधर कवर्धा वन मंडल अधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि घायल बायसन की लगातार निगरानी वन परिक्षेत्र और वन विकास निगम की टीम कर रही है. 5 अप्रैल को भी वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने बायसन का स्वास्थ्य परीक्षण किया. जिसमें पता चला कि बायसन के घाव भर रहे हैं. हालांकि चोट के कारण उसे चलने-फिरने में कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए वह पानी वाले ठंडे स्थान पर आराम कर रहा है.

डीएफओ ने आगे कहा कि विशेषज्ञों ने बायसन की स्थिति को संतोषजनक बताया है और वह तेजी से रिकवर कर रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही वह पूरी तरह स्वस्थ होकर पहले की तरह सामान्य रूप से मूवमेंट करने लगेगा. क्षेत्र में वन्यप्राणियों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

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