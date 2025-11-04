ETV Bharat / state

'दिल्ली की औद्योगिक क्षेत्रों में सीवेज और जल निकासी की स्थिति खराब...', मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कही ये बातें

दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति खराब: उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों की उदासीनता औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को लेकर रही, वह निरंतर जारी है. अनिल गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 27 नए गैरनियोजित इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की योजना बनी थी. लेकिन, इनके विकास और विस्तार को लेकर कोई ठोस पहल नहीं दिखी. कई जगह तो इनके रिडेवलपमेंट का प्लान भी नहीं बना. उन्होंने बताया कि दिल्ली में मुख्यतः दो तरह के उद्योग हैं, एक स्वीकृत और नियोजित उद्योग और दूसरे गैरनियोजित और स्वीकृत उद्योग. इन 27 औद्योगिक क्षेत्रों में प्रमुख रुप से गैरिनियोजित उद्योग शामिल हैं, जिनमें दिलशाद गार्डन औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले जवाहर नगर और दामोदर पार्क के इलाके शामिल हैं.

हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ईटीवी भारत ने दिल्ली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और शाहदरा के फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. अनिल गुप्ता से बातचीत की. उन्होंने बताया कि दिल्ली में 50 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है. ये औद्योगिक क्षेत्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्त्रोत हैं. औद्योगिक इकाइयों से मिलने वाला टैक्स, लाइसेंस फीस, हाउस टैक्स, जीएसटी और अन्य तरह के टैक्स सरकार को मिलते हैं. इसके बावजूद भी दिल्ली में अभी तक किसी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के बारे में नहीं सोचा.

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को राजधानी के 27 औद्योगिक क्षत्रों में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम न होने पर उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जैसी सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, सरकार के औद्योगिक सचिव सहित अन्य कई एजेंसियों के अधिकारियों को 22 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि इन सभी एजेंसियों के अधिकारी 10 नवंबर को इन औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर बैठक करें. साथ ही 15 नवंबर को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें.

औद्योगिक क्षेत्रों में वोट बैंक न होने के चलते नहीं ध्यान देतीं सरकारें: उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में वोट बैंक न होने के चलते सरकारें या जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं और विकास पर ध्यान नहीं देते हैं. कोई भी पार्षद, विधायक या सांसद औद्योगिक क्षेत्र में इसलिए विकास के लिए अपना फंड नहीं लगाता कि वहां उसके वोटर नहीं रहते. इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, टूटी सड़कों और साफ सफाई की समस्या रहती है. औद्योगिक क्षेत्रों से इनता मोटा राजस्व लेने के बाद भी दिल्ली सरकार इनके विकास के लिए अलग से कोई बजट नहीं रखती है. इसलिए दिल्ली से उद्योगों का लगातार पलायन भी हो रहा है.

सबसे पुराने पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में भी पीने के पानी की सुविधा नहीं: उन्होंने बताया कि दिल्ली में वैसे भी कोई बड़े लार्ज स्केल के उद्योग नहीं हैं. यहां सिर्फ छोटे और मीडियम उद्योग हैं, जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं. सरकारें जब तक इनके विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं करेंगी तब तक इनके विकास की समस्या बनी रहेगी. उन्होंने बताया कि पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया कई दशक पुराना है लेकिन, वहां आज तक पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है. पानी की पाइपलाइन है लेकिन, सप्लाई नहीं है. इसी तरह से झिलमिल, फ्रेंड्स कॉलोनी, बादली, गांधी नगर, मायापुरी सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी समस्याएं बनी हुई हैं.

सरकार के पास नहीं दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों का सही आंकड़ा: दिल्ली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अनिल गुप्ता ने आगे बताया कि सरकार के पास भी दिल्ली में कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. सभी अनुमानित आंकड़ों पर ही बातें होती हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली के उद्योग में होलसेल ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा शामिल है. इससे सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है. सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए. क्योंकि अगर ये छोटे लघु उद्योग भी दिल्ली से पलायन कर जाएंगे तो सरकार के राजस्व पर इसका बड़ा असर पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम होना अतिआवश्यक है, क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो जाहिर है कि वह जमीन में ही जाएगा और मिट्टी को प्रदूषित करेगा. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के दो दशक बाद भी आज उन 27 औद्योगिक क्षेत्रों में रिडेवलमेंट की योजना आगे नहीं बढ़ी है. इससे आप औद्योगिक क्षेत्रों के प्रति सरकरों की उदासीनता का पता लगा सकते हैं.



