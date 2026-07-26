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जमीन चमकी पर भविष्य धुंधला! बनारस के स्मार्ट स्कूलों की सिर्फ इमारतें चकाचक; डिजिटल क्लास बदहाल, जानिए PGI-D रैंकिंग में सरकारी विद्यालयों का हाल

जमीन चमकी पर भविष्य धुंधला! बनारस के स्मार्ट स्कूलों की सिर्फ इमारतें चकाचक; डिजिटल क्लास बदहाल, जानिए PGI-D रैंकिंग में सरकारी विद्यालयों का हाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: जनपद में पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे, सड़कों की चमक और स्कूलों को हाईटेक बनाने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए. सरकारी दावों के मुताबिक, स्कूलों की इमारतें चमचमा गईं, क्लासरूम स्मार्ट बने और कंप्यूटर लैब से लेकर एडवांस डिजिटल बोर्ड तक लगाए गए, लेकिन बाहरी चमक-धमक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी शिक्षा मंत्रालय की हालिया PGI-D 2025-26 रैंकिंग में वाराणसी पिछड़ गया. यह रैंकिंग बयां करती है कि केवल आधुनिक संसाधन ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है. डिजिटल और हाईटेक व्यवस्था होने के बाद भी पढ़ाई का स्तर कमजोर क्यों रह गया? इसी सच्चाई की पड़ताल जब हमारी टीम ने शहर और ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में जाकर की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पेश है मनीष चौहान के संपादन में गोपाल मिश्र की रिपोर्ट जानिए PGI-D रैंकिंग में सरकारी विद्यालयों का हाल (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में वाराणसी के बच्चों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा, उसके बाद यहां के स्कूलों की इंडेक्स ग्रेडिंग लगातार गिरती चली गई. इस गिरावट की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने शहर के घाटों के पास बने स्कूलों से निकलकर ग्रामीण इलाकों का रुख किया. जब हम सेवापुरी, आराजी लाइन और जंसा जैसे ब्लॉक क्षेत्रों के प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में पहुंचे, तो सच्चाई चौंकाने वाली थी. स्कूलों में सुविधाएं तो पूरी थीं, लेकिन इन सुविधाओं को ऑपरेट करने वाले जिम्मेदार नहीं थे. प्राथमिक विद्यालय, जन्सा जन्सा क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान बच्चे तो पढ़ाई करते मिले, लेकिन स्कूल के डिजिटल क्लासरूम की हालत बेहद बदहाल नजर आई. क्लासरूम में टीवी तो था, लेकिन उसला सॉफ्टवेयर ही गायब था. शिक्षकों से पूछने पर पता चला कि करीब दो महीने पहले सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए लखनऊ भेजा गया था, जो अभी वापस नहीं आया. इसी तरह वहां वाई-फाई की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इंटरनेट पूरी तरह ठप पड़ा है. दिन में 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती से भी बच्चों को परेशानी होती है. विद्यालय में सोलर पैनल लगा है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी कम है कि वह सिर्फ पंखे और ट्यूबलाइट तक ही सीमित है. इसी तरह जब वहां बच्चों से बात की गई तो बच्चे न तो एबीसीडी सुना पाए, न ही गिनती. इस तरह स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा का दावा जमीन पर पूरी तरह फेल नजर आया. प्रचेष्टा क्या है ? (Photo Credit; ETV Bharat) कंपोजिट विद्यालय, आराजी लाइन इसी तरह आराजी लाइन स्थित एक कंपोजिट विद्यालय में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था तो है, लेकिन वहां 5 टीचर मिलकर भी मॉनिटर ऑन नहीं कर पाए. शिक्षकों ने बताया कि लगभग 2 साल से ऐसे ही मॉनिटर बंद पड़ा है, क्योंकि शिक्षकों को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है. हेड मास्टर संतोष पांडेय का कहना था कि सिर्फ व्यवस्था देने से कुछ नहीं होता, उसका रखरखाव भी करना पड़ता है. सोलर पैनल की बैटरी खराब हो चुकी है, वाईफाई काम नहीं करता. इंटरनेट न होने के कारण कंप्यूटर पर भी पढ़ाई संभव नहीं हो पाती. टीवी लगी है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही है. स्मार्ट स्कूल (सरकारी इंग्लिश मीडियम) मछोदरी का हाल इसी तरह का लगभग हाल मछोदरी स्मार्ट स्कूल में भी देखने को मिला. यह स्कूल सरकारी होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम होने का दावा करता है. इसके प्राथमिक अनुभाग में 165 बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सिर्फ एक शिक्षक मौजूद है. बाकी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. साल 2020 में जब यह स्कूल बनकर तैयार हुआ था, तब यहां लॉटरी सिस्टम से दाखिले हुए थे. शिक्षक भी थे, लेकिन धीरे-धीरे यहां शिक्षकों की कमी होती गई और अब इस स्कूल की व्यवस्था अंदर से पूरी तरह चरमरा चुकी है. बाहर से इमारत भले ही शानदार दिखती हो, लेकिन अंदर न पर्याप्त बच्चे हैं और न ही शिक्षक हैं. इधर प्रभारी प्रधानअध्यापिका रीता यादव ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि टीचर सिर्फ पढ़ाएं, बच्चों को छोड़कर ना जाएं. अगर शिक्षकों की ड्यूटी पूरी तरह से पढ़ाने में लगी रहे तो वे बच्चों पर पूरा ध्यान देंगे, इससे निश्चित तौर पर स्थित सुधरेगी.

कमजोर प्रदर्शन वाले 5 जिले (Photo Credit; ETV Bharat)