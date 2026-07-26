जमीन चमकी पर भविष्य धुंधला! बनारस के स्मार्ट स्कूलों की सिर्फ इमारतें चकाचक; डिजिटल क्लास बदहाल, जानिए PGI-D रैंकिंग में सरकारी विद्यालयों का हाल
बनारस की शिक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक: डिजिटल शिक्षा की जमीनी हकीकत, देखिए कैसे कागजों पर स्मार्ट, हकीकत में बदहाल हैं स्कूल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 6:59 PM IST
वाराणसी: जनपद में पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे, सड़कों की चमक और स्कूलों को हाईटेक बनाने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए. सरकारी दावों के मुताबिक, स्कूलों की इमारतें चमचमा गईं, क्लासरूम स्मार्ट बने और कंप्यूटर लैब से लेकर एडवांस डिजिटल बोर्ड तक लगाए गए, लेकिन बाहरी चमक-धमक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी शिक्षा मंत्रालय की हालिया PGI-D 2025-26 रैंकिंग में वाराणसी पिछड़ गया. यह रैंकिंग बयां करती है कि केवल आधुनिक संसाधन ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है. डिजिटल और हाईटेक व्यवस्था होने के बाद भी पढ़ाई का स्तर कमजोर क्यों रह गया? इसी सच्चाई की पड़ताल जब हमारी टीम ने शहर और ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में जाकर की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पेश है मनीष चौहान के संपादन में गोपाल मिश्र की रिपोर्ट
दरअसल, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में वाराणसी के बच्चों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा, उसके बाद यहां के स्कूलों की इंडेक्स ग्रेडिंग लगातार गिरती चली गई. इस गिरावट की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने शहर के घाटों के पास बने स्कूलों से निकलकर ग्रामीण इलाकों का रुख किया. जब हम सेवापुरी, आराजी लाइन और जंसा जैसे ब्लॉक क्षेत्रों के प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में पहुंचे, तो सच्चाई चौंकाने वाली थी. स्कूलों में सुविधाएं तो पूरी थीं, लेकिन इन सुविधाओं को ऑपरेट करने वाले जिम्मेदार नहीं थे.
प्राथमिक विद्यालय, जन्सा
जन्सा क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान बच्चे तो पढ़ाई करते मिले, लेकिन स्कूल के डिजिटल क्लासरूम की हालत बेहद बदहाल नजर आई. क्लासरूम में टीवी तो था, लेकिन उसला सॉफ्टवेयर ही गायब था. शिक्षकों से पूछने पर पता चला कि करीब दो महीने पहले सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए लखनऊ भेजा गया था, जो अभी वापस नहीं आया. इसी तरह वहां वाई-फाई की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इंटरनेट पूरी तरह ठप पड़ा है. दिन में 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती से भी बच्चों को परेशानी होती है. विद्यालय में सोलर पैनल लगा है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी कम है कि वह सिर्फ पंखे और ट्यूबलाइट तक ही सीमित है. इसी तरह जब वहां बच्चों से बात की गई तो बच्चे न तो एबीसीडी सुना पाए, न ही गिनती. इस तरह स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा का दावा जमीन पर पूरी तरह फेल नजर आया.
कंपोजिट विद्यालय, आराजी लाइन
इसी तरह आराजी लाइन स्थित एक कंपोजिट विद्यालय में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था तो है, लेकिन वहां 5 टीचर मिलकर भी मॉनिटर ऑन नहीं कर पाए. शिक्षकों ने बताया कि लगभग 2 साल से ऐसे ही मॉनिटर बंद पड़ा है, क्योंकि शिक्षकों को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है. हेड मास्टर संतोष पांडेय का कहना था कि सिर्फ व्यवस्था देने से कुछ नहीं होता, उसका रखरखाव भी करना पड़ता है. सोलर पैनल की बैटरी खराब हो चुकी है, वाईफाई काम नहीं करता. इंटरनेट न होने के कारण कंप्यूटर पर भी पढ़ाई संभव नहीं हो पाती. टीवी लगी है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही है.
स्मार्ट स्कूल (सरकारी इंग्लिश मीडियम) मछोदरी का हाल
इसी तरह का लगभग हाल मछोदरी स्मार्ट स्कूल में भी देखने को मिला. यह स्कूल सरकारी होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम होने का दावा करता है. इसके प्राथमिक अनुभाग में 165 बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सिर्फ एक शिक्षक मौजूद है. बाकी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. साल 2020 में जब यह स्कूल बनकर तैयार हुआ था, तब यहां लॉटरी सिस्टम से दाखिले हुए थे. शिक्षक भी थे, लेकिन धीरे-धीरे यहां शिक्षकों की कमी होती गई और अब इस स्कूल की व्यवस्था अंदर से पूरी तरह चरमरा चुकी है. बाहर से इमारत भले ही शानदार दिखती हो, लेकिन अंदर न पर्याप्त बच्चे हैं और न ही शिक्षक हैं. इधर प्रभारी प्रधानअध्यापिका रीता यादव ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि टीचर सिर्फ पढ़ाएं, बच्चों को छोड़कर ना जाएं. अगर शिक्षकों की ड्यूटी पूरी तरह से पढ़ाने में लगी रहे तो वे बच्चों पर पूरा ध्यान देंगे, इससे निश्चित तौर पर स्थित सुधरेगी.
वहीं, स्कूल आए अभिभावकों से इस बदहाली पर बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया. इस स्कूल में डिजिटल शिक्षा के नाम पर एक बड़ा प्रोजेक्टर तो लगा है, लेकिन वह कमरा हमेशा बंद रहता है. शिक्षकों की कमी के कारण इसे संचालित करने वाला कोई नहीं है. इसके साथ ही इंटरनेट व्यवस्था भी पूरी तरह ठप पड़ी है. वर्तमान में यह स्मार्ट स्कूल सिर्फ कागजों में ही स्मार्ट बनकर रह गया है.
क्या बोले बेसिक शिक्षा अधिकारी ?
स्कूलों के हालात और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग को लेकर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से ग्रेडिंग कम है, लेकिन हमारे जिले की यूपी के बाकी जिलों से अच्छी है. हम बेहतर कर रहे हैं. इस बार कमियों को दूर करके रैंकिंग को और सुधारने की कोशिश करेंगे. वहीं, एडी बेसिक हेमंत राव से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो न तो ऑफिस में मिले, न ही फोन उठाया.
क्या कहता है उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षक संघ ?
वाराणसी में शिक्षा के स्तर को लेकर उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेता सनत कुमार सिंह का कहना है, "शिक्षकों को शिक्षा के अलावा बहुत से काम दिए जाते हैं, यह हमारी नौकरी का हिस्सा जरूर है, लेकिन सरकार को इस पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो टीचर्स को सिर्फ सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जब हम बाकी कामों पर ध्यान देंगे तो हम पढ़ाने में कमजोर होंगे और इसका असर हमारी रैंकिंग पर पड़ेगा. इसलिए इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इस मुद्दे को शिक्षक संघ समय समय पर उठाता रहता है."
सनत कुमार सिंह ने यह भी कहा, "स्थिति पहले से सुधरी है लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा बहुत ही खराब है, बिजली की कटौती भी होती है. दिए गए सोलर उपकरण धीरे-धीरे पुराने हो रहे हैं, बैटरी कमजोर हो रही है, बिजली कटौती पढ़ाई में बाधा बनती है और टीचर अपनी लय में पढ़ा नहीं पाते हैं. इन चीजों को समय रहते दुरुस्त करने की जरूरत है. अधिकांश स्कूलों में यह काम सीएसआर फंड से होते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए कोई फंड अलग से नहीं मिलता."
वाराणसी में शिक्षा के स्तर की हकीकत
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट (PGI-D 2025-26) में वाराणसी को प्रचेष्टा-1 ग्रेड प्राप्त हुआ है. यह ग्रेड उन जिलों को दिया जाता है, जो सूचकांक के कुल 600 अंकों में से 51% से 60% के बीच (अर्थात 306 से 360 अंक) प्राप्त करते हैं. इसी तरह सर्वोच्च ग्रेड, जैसे 'दक्ष' (90% से अधिक) या 'उत्कर्ष' (81-90%) है, लेकिन देश का कोई भी जिला ये ग्रेड हासिल नहीं कर सका है. इस सूचकांक का उद्देश्य जिलों की शिक्षा प्रणाली के स्तर को सुधारना है. बता दें कि वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले प्रचेष्टा और आकांक्षी श्रेणी (मध्यम और निचले स्तर) में शामिल हैं.
कुल मिलाकर, काशी के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के दावे सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं. भले ही स्कूल सेफ्टी और एक्सेस डोमेन में वाराणसी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा हो, लेकिन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D 2025-26) की रिपोर्ट ने यहां की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, जिले की स्थिति चिंताजनक है. इसका सीधा असर ग्राउंड जीरो पर दिखता है, जहां स्कूलों में बच्चे एबीसीडी, गिनती और पहाड़ा तक सुनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं.
सुधार के लिए क्या है जरूरी
- सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर तभी सुधरेगा जब टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी.
- शैक्षणिक और डिजिटल तरह की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए.
- शिक्षकों को पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य सरकारी कामों से दूर रखा जाए, जो बच्चों के एजुकेशन और रैंकिंग दोनों को सुधारने का काम कर सकती है.
- हर स्कूल में इंटरनेट की व्यवस्था बेहतर रखी जाए, ताकि डिजिटल क्लासरूम का संचालन सही से हो.
- बिजली कटौती से बचने के लिए इनवर्टर या सोलर के सही व्यवस्था हो
पाठकों के लिए खास
"क्या आपके जिले के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब काम कर रही है? क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? [केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक PGI पोर्टल] (https://dpgi.udiseplus.gov.in/) पर जाकर अपने जिले का परफॉर्मेंस स्कोर चेक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।"
ये भी पढ़ें- डिजिटल इंडिया के होर्डिंग तले 'काला अंधकार': कानपुर की इस बस्ती में 1500 परिवारों के घर फ्रिज-कूलर तो आए, पर एक भी बच्चा नहीं कर पाया हाईस्कूल पास!