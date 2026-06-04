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न जमीन, न छत, न पति की सलामत काया, अब नियति ने भी किया क्रूर प्रहार! सुनकर हर आंखें नम

ग्रामीण बताते हैं कि आर्थिक तंगी के बावजूद रमेश अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था. दोनों बच्चे गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे. रमेश को उम्मीद थी कि उसके बच्चे पढ़-लिखकर उससे बेहतर जिंदगी जिएंगे, लेकिन नियति ने उससे उसका सबसे बड़ा सहारा भी छीन लिया.

निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि रमेश के तीन ही बच्चे थे. हादसे में तीनों की मौत हो जाने से घर के तीनों चिराग बुझ गए. उन्होंने बताया कि रमेश के पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं है. वह ठेला लगाकर कपड़ों में प्रेस करने का काम करता है. परिवार आज भी कच्चे मकान में रहकर गुजर-बसर कर रहा है. ग्रामीणों के अनुसार करीब डेढ़-दो वर्ष पहले रमेश के हाथ में संक्रमण फैल गया था, जिसके बाद उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा. इसके बावजूद वह एक हाथ से ही मेहनत कर परिवार चला रहा था. अब उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के पिता रमेश श्रीवास भूमिहीन हैं और गांव-गांव ठेला लगाकर कपड़ों में प्रेस करने का काम करते हैं. करीब डेढ़-दो साल पहले संक्रमण के कारण उनका दाहिना हाथ काटना पड़ा था. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक हाथ से ही परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. लेकिन अब एक ही झटके में उनके दोनों बेटों और बेटी की मौत ने इस पिता और पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

हमीरपुर: हमीरपुर के बिवांर थाना अंतर्गत छानी खुर्द गांव में एक तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत हो गई. तीनों सगे भाई-बहन थे. इस त्रासदी ने न सिर्फ पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि उस पीड़ित परिवार के दुखों के उस पहाड़ को भी उजागर किया है जिसे सुनकर हर आंख नम है.

तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

गर्भवती है बच्चों की मां

परिजनों के अनुसार बच्चों की मां पार्वती गर्भवती है. उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है. हादसे के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका है. लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. घटना के बाद ग्रामीणों ने गांव में बिजली और पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया. ग्रामीण विमल शुक्ला ने बताया कि आंधी-तूफान में गांव के कई बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे. उनका आरोप है कि करीब एक सप्ताह बाद भी बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है, जिससे पेयजल संकट बना हुआ है. ग्रामीण प्रमोद कुमार साहू का कहना है कि घरों में पानी की आपूर्ति न होने के कारण लोग नहाने और कपड़े धोने के लिए तालाबों का सहारा लेने को मजबूर हैं. उनका आरोप है कि यदि बिजली और पानी की व्यवस्था सामान्य होती तो शायद लोग तालाबों की ओर नहीं जाते.



क्या बोले एसडीएम?

सदर एसडीएम अभिषेक कुमार ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई पूरी होने के बाद मृतक बच्चों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी. बिजली संकट को लेकर पूछे गए सवाल पर एसडीएम ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की थी. मौके से ही बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और आपूर्ति बहाल कराने की कार्रवाई कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा.



कच्चे घर में बीत रही जिंदगी

गांव के लोगों का कहना है कि रमेश भूमिहीन है, उसके पास खेती के लिए जमीन नहीं है. परिवार आज भी कच्चे मकान में रहकर गुजर-बसर कर रहा है. उसे अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला. आर्थिक तंगी के बावजूद वह किसी तरह परिवार की गाड़ी खींच रहा था. उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन बच्चों की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट गया है.

आखिर अब क्या बचा?

छानी खुर्द गांव में अब लोग सिर्फ इस दर्दनाक हादसे की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि नियति के उस क्रूर प्रहार से भी हैरान हैं जो इस हंसते-खेलते परिवार पर कहर बनकर टूटा है. हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या रमेश के जीवन में संघर्ष कम था, जो कुदरत ने उन पर दुखों का ऐसा पहाड़ तोड़ दिया? गांव के बुजुर्गों का कहना है कि सरकारी सहायता तो शायद मिल भी जाएगी, लेकिन उस सूने घर की रौनक अब कभी लौटकर नहीं आएगी, जहां आज सुबह तक तीन मासूमों की किलकारियां गूंजा करती थीं.



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