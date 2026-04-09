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झारखंड में विद्युत शवदाह गृहों की हकीकत : हरमू से पूरे राज्य तक, तकनीक, परंपरा और लापरवाही के बीच झूलती व्यवस्था

इसकी एक बड़ी वजह सामाजिक और धार्मिक मानसिकता भी है. अब भी अधिकांश लोग पारंपरिक तरीके को ही सही मानते हैं. दूसरी ओर, आसपास की घनी आबादी के कारण चिमनी से निकलने वाले धुएं को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध भी लगातार सामने आता रहा है. हालांकि विशेषज्ञों और संबंधित संस्थाओं का कहना है कि अगर एलपीजी आधारित प्रणाली को पूरी तरह लागू किया जाए, तो धुएं की समस्या लगभग समाप्त हो सकती है और इसे एक बेहतर विकल्प बनाया जा सकता है.

सामाजिक और धार्मिक मानसिकता भी बंद होने की एक बड़ी वजह

आज की स्थिति यह है कि हरमू विद्युत शवदाह गृह पूरी तरह से भरोसेमंद विकल्प नहीं बन पाया है. मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, बर्नर बार-बार खराब हो जाते हैं और रखरखाव का अभाव साफ दिखाई देता है. ग्राउंड पड़ताल में यह भी सामने आया कि इसकी संरचना जर्जर हो चुकी है और संचालन नियमित नहीं है. यही वजह है कि यहां आज भी पारंपरिक लकड़ी से दाह संस्कार पर ही अधिक निर्भरता बनी हुई है.

हालांकि 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जब अंतिम संस्कार की व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा, तब प्रशासन और रांची नगर निगम ने मारवाड़ी सहायक समिति के सहयोग से इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की. इस दौरान इसे एलपीजी आधारित तकनीक से जोड़ने का प्रयास भी हुआ, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके और घनी आबादी वाले इलाके में लोगों की परेशानी कम हो. लेकिन यह व्यवस्था भी स्थायी रूप से टिक नहीं पाई.

वर्ष 2007 में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (RRDA) के सहयोग से करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से हरमू में इस शवदाह गृह का निर्माण किया गया था. 2008 में इसकी शुरुआत भी हुई, लेकिन शुरुआती दौर से ही तकनीकी खामियों ने इसकी राह मुश्किल कर दी. मशीनों की बार-बार खराबी, संचालन में दिक्कत और बिजली बिल के विवाद जैसे कारणों से यह परियोजना धीरे-धीरे पटरी से उतरती चली गई. 2010 के बाद तो स्थिति ऐसी बनी कि यह लगभग एक दशक तक बंद ही रहा.

वर्ष 2007 में हरमू मुक्तिधाम में बना विद्युत शवदाह गृह

रांची: पर्यावरण संरक्षण, लकड़ी की खपत में कमी और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आधुनिक और तेज बनाने के उद्देश्य से झारखंड के विभिन्न शहरों में विद्युत शवदाह गृह बनाए गए. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा या तो बंद पड़ा है, या “कभी चालू-कभी बंद” की स्थिति में है. राजधानी रांची का हरमू मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी और प्रतीकात्मक कहानी बनकर सामने आता है.

क्या निगम करेगी पहल..?

रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलखो ने भी माना है कि हरमू शवदाह गृह की समस्याओं पर नजर है और इसे लेकर जल्द ही ठोस पहल की जाएगी. वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस मुद्दे को बोर्ड बैठक में उठाकर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही शहर की बढ़ती आबादी और हरमू पर बढ़ते दबाव को देखते हुए जुमार नदी के किनारे करीब 7.5 करोड़ रुपये की लागत से एक नए अत्याधुनिक शवदाह गृह की योजना पर भी काम चल रहा है.

हरमू मुक्तिधाम (Etv Bharat)

जमशेदपुर को छोड़ पूरे झारखंड में कमोबेश एक समान स्थिति

अगर पूरे झारखंड की बात करें तो स्थिति और भी दिलचस्प नजर आती है. जमशेदपुर इस मामले में राज्य के लिए एक सफल मॉडल के रूप में सामने आता है. वहां टाटा स्टील और स्थानीय प्रबंधन के सहयोग से पार्वती घाट और सुवर्णरेखा घाट पर गैस आधारित और विद्युत शवदाह गृह सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं. नियमित रखरखाव और बेहतर प्रबंधन के कारण वहां की व्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत है.

हरमू मुक्तिधाम (Etv Bharat)

अन्य जिलों की हालत

इसके उलट रामगढ़, पलामू और गुमला जैसे जिलों में स्थिति अभी भी विकास के शुरुआती चरण में है. रामगढ़ में विद्युत शवदाह गृह की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन अब तक यह योजना पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाई है. पलामू के मेदिनीनगर में भी ऐसी यूनिट स्थापित करने की कोशिश हुई, लेकिन रखरखाव के अभाव और तकनीकी समस्याओं के कारण वह अक्सर बंद रहती है. गुमला में तो अब तक कोई बड़ा और आधुनिक शवदाह गृह पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया है.

इन सभी जिलों में एक समान समस्या साफ दिखाई देती है. रखरखाव की कमी और संचालन का कमजोर मॉडल. मशीनें तो लगा दी जाती हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए न तो पर्याप्त तकनीकी स्टाफ होता है और न ही वित्तीय व्यवस्था मजबूत होती है. बिजली बिल, ऑपरेटर की लागत और कम उपयोग के कारण यह परियोजनाएं धीरे-धीरे दम तोड़ने लगती हैं.

तकनीक और परंपरा के बीच फंसी व्यवस्था

दरअसल, यह पूरी व्यवस्था तकनीक और परंपरा के बीच फंसी हुई है. एक ओर सरकार और प्रशासन आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल विकल्प देना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज की सोच और व्यवहार अब भी पारंपरिक तरीकों से जुड़ा हुआ है. यही कारण है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद विद्युत शवदाह गृह अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

हरमू मुक्तिधाम (Etv Bharat)

हरमू मुक्तिधाम की तस्वीर इस पूरे सिस्टम का आईना

हरमू मुक्तिधाम की तस्वीर इस पूरे सिस्टम का आईना है. यहां खड़ी जर्जर मशीनें और अनियमित संचालन यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या सिर्फ निर्माण कर देना ही पर्याप्त है, या फिर उसके बाद की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है.

अब निगाहें रांची नगर निगम और राज्य सरकार पर टिकी हैं कि क्या वे इस व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाएंगे, या फिर हरमू की तरह बाकी जगहों पर भी ये परियोजनाएं धीरे-धीरे फाइलों में सिमटती चली जाएंगी.

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