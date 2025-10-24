महापर्व छठ: बकरी बाजार का पारंपरिक छठ बाजार इस बार थोड़ा सुस्त, क्या है कारण
छठ पूजा को लेकर रांची का बकरी बाजार तैयार है. हालांकि, इस बार बाजार में अभी चहल-पहल कम है.
रांची: राजधानी रांची में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही है. सड़कों, घाटों और बाजारों में छठ मइया की आराधना की गूंज सुनाई दे रही है. वहीं, हर साल की तरह इस बार भी बकरी बाजार में पारंपरिक छठ बाजार सज गया है, जो रांची का सबसे पुराना और प्रसिद्ध छठ बाजार माना जाता है. हालांकि इस बार बाजार में पिछले साल के मुकाबले रौनक कुछ कम दिखाई दे रही है.
बकरी बाजार में पश्चिम बंगाल के व्यापारी भी लगाते हैं दुकान
बताया जा रहा है कि बकरी बाजार का यह छठ बाजार कई दशकों पुराना है. यहां हर साल दूर-दराज इलाकों से श्रद्धालु और खरीदार आते हैं. लोग छठ पूजा के लिए जरूरी सभी सामान सूप, दौरा, डलिया, मिट्टी के दीये, केले के थंब, गन्ना, नारियल, फल, सिंदूर और कपड़े की खरीदारी करते हैं. बाजार में बिहार, पलामू, गुमला, हजारीबाग और पश्चिम बंगाल के व्यापारियों की भी अच्छी भागीदारी रहती है.
हालांकि, इस साल लगातार हुई बारिश और बढ़ी हुई महंगाई के कारण बाजार की रौनक थोड़ी फीकी पड़ी है. दुकानदारों का कहना है कि बारिश की वजह से बाहर से सामान लाने में दिक्कत हुई, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं. फल, फूल और पूजा सामग्रियों के दाम में भी इस बार हल्का इजाफा हुआ है. एक दुकानदार ने बताया कि गन्ना और केला बाहर से मंहगा पड़ा है, जिसका खर्च बढ़ गया है इसलिए कीमतें भी थोड़ी बढ़ी हैं. फिर भी श्रद्धालु खरीदी कर रहे हैं, बस भीड़ पहले जैसी नहीं है.
भावनाओं से जुड़ी है छठ पूजा
वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ पर्व का इंतजार पूरे साल रहता है. महिला श्रद्धालु ने बताया कि यह पर्व हमारे लिए सिर्फ पूजा नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा त्योहार है. हम पूरे परिवार के साथ घाट पर जाकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. यह परंपरा अब न सिर्फ बिहार और झारखंड में बल्कि देश के कई हिस्सों में मनाई जाने लगी है. श्रद्धालुओं का मानना है कि भले ही अभी बाजार में भीड़ कम हो लेकिन जैसे-जैसे पूजा का दिन करीब आएगा, चहल-पहल बढ़ जाएगी. व्यापारी भी उम्मीद जता रहे हैं कि शनिवार और रविवार को बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ेगी.
एक श्रद्धालु ने सुनायी छठ गीत
बकरी बाजार का यह छठ बाजार रांची के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन चुका है. यहां एक ही जगह पर छठ से जुड़ी हर वस्तु उपलब्ध होती है, मिट्टी के बर्तन से लेकर सजावटी दीयों तक. वहीं, फलों की दुकानों पर रंग-बिरंगे फल श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं. इस बीच बाजार में धार्मिक माहौल देखने लायक है. जगह-जगह छठ के गीत गूंज रहे हैं. एक श्रद्धालु ने पारंपरिक छठ गीत गुनगुनाकर सुनाया जिससे आसपास का माहौल भावनाओं और भक्ति से भर गया.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, बकरी बाजार का यह छठ बाजार न केवल खरीदारी का केंद्र है बल्कि लोक परंपरा और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक भी है. लोग यहां खरीदारी के साथ एक-दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और इस महापर्व को सामूहिक रूप से मनाने की भावना को मजबूत करते हैं. भले ही इस बार बाजार की रौनक थोड़ी कम है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बकरी बाजार फिर से छठ मइया की भक्ति और उल्लास से सराबोर हो उठेगा.
