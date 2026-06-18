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दुमका के किसान कैसे सीखेंगे खेती के आधुनिक तरीके? कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थिति बदहाल

दुमका : झारखंड सरकार कृषि के विकास और इस कार्य से जुड़े लोगों को समुचित सुविधा देने की दिशा में आए दिन नई योजनाएं बना रही है. उन्हें धरातल पर उतारने के लिए बड़ी राशि खर्च भी की जा रही है पर शायद सरकार का ध्यान दुमका में लगभग 90 एकड़ भूमि पर स्थापित कृषि अनुसंधान केंद्र पर नहीं है. किसानों के हित में लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया यह संस्थान बदहाली का रोना रो रहा है. मैन पावर की संख्या लगभग नगण्य हो चुकी है, जाहिर है इस तरह कोई काम होना संभव नहीं है.

लगभग तीस वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था अनुसंधान केंद्र

दरअसल, 1990 के दशक में रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में दुमका में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी. इस संस्थान का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नए-नए प्रयोग कर उत्तम नस्ल के फसलों का ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना था. संस्थान के द्वारा किसानों को भी आधुनिक खेती के तौर तरीके का प्रशिक्षण देना था. जबकि मिट्टी जांच कर किसानों को यह भी बताना था कि किस मिट्टी में कौन सा फसल आप लगाए, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो.

कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थिति बदहाल (Etv Bharat)

शुरू के वर्षों में यह कार्य सुचारू रूप से हुआ. इसके 90 एकड़ जमीन में नए-नए किस्म के गेहूं, धान, मक्का, तीसी, मड़ुआ, हल्दी, अदरक, मूंग सहित अन्य दलहन उगाए जाने लगे. इसके साथ ही तरह-तरह की सब्जियों के पौधे और आम, लीची, अमरूद, चीकू जैसे फलदार पेड़ भी लगाए गए. कुल मिलाकर जिस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी उसकी पूर्ति होने लगी.

कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रति सरकार का रवैया उदासीन

हाल के कुछ वर्षों में इस कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रति सरकार का रवैया उदासीन हो गया है. वर्तमान समय में तो इसकी स्थिति अत्यंत बदहाल हो चुकी है. कृषि कार्य में नए-नए अनुसंधान, जो इस संस्थान का मुख्य कार्य है, वह लगभग बंद हो चुका है.