ETV Bharat / state

दुमका के किसान कैसे सीखेंगे खेती के आधुनिक तरीके? कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थिति बदहाल

दुमका में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र की हालत बदहाल है. यहां कृषि वैज्ञानिकों के 15 में से 13 पद खाली पड़े हैं.

Dumka Agricultural Research Centre
दुमका कृषि अनुसंधान केंद्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 5:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका : झारखंड सरकार कृषि के विकास और इस कार्य से जुड़े लोगों को समुचित सुविधा देने की दिशा में आए दिन नई योजनाएं बना रही है. उन्हें धरातल पर उतारने के लिए बड़ी राशि खर्च भी की जा रही है पर शायद सरकार का ध्यान दुमका में लगभग 90 एकड़ भूमि पर स्थापित कृषि अनुसंधान केंद्र पर नहीं है. किसानों के हित में लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया यह संस्थान बदहाली का रोना रो रहा है. मैन पावर की संख्या लगभग नगण्य हो चुकी है, जाहिर है इस तरह कोई काम होना संभव नहीं है.

लगभग तीस वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था अनुसंधान केंद्र

दरअसल, 1990 के दशक में रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में दुमका में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी. इस संस्थान का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नए-नए प्रयोग कर उत्तम नस्ल के फसलों का ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना था. संस्थान के द्वारा किसानों को भी आधुनिक खेती के तौर तरीके का प्रशिक्षण देना था. जबकि मिट्टी जांच कर किसानों को यह भी बताना था कि किस मिट्टी में कौन सा फसल आप लगाए, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो.

कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थिति बदहाल (Etv Bharat)

शुरू के वर्षों में यह कार्य सुचारू रूप से हुआ. इसके 90 एकड़ जमीन में नए-नए किस्म के गेहूं, धान, मक्का, तीसी, मड़ुआ, हल्दी, अदरक, मूंग सहित अन्य दलहन उगाए जाने लगे. इसके साथ ही तरह-तरह की सब्जियों के पौधे और आम, लीची, अमरूद, चीकू जैसे फलदार पेड़ भी लगाए गए. कुल मिलाकर जिस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी उसकी पूर्ति होने लगी.

कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रति सरकार का रवैया उदासीन

हाल के कुछ वर्षों में इस कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रति सरकार का रवैया उदासीन हो गया है. वर्तमान समय में तो इसकी स्थिति अत्यंत बदहाल हो चुकी है. कृषि कार्य में नए-नए अनुसंधान, जो इस संस्थान का मुख्य कार्य है, वह लगभग बंद हो चुका है.

इसकी वजह यह है कि यहां कुल 15 कृषि वैज्ञानिकों के पद सृजित हैं, लेकिन वर्तमान में कार्यरत हैं सिर्फ दो. पूरे संस्थान में सबसे उच्च पद सह निदेशक का है, वह भी लंबे समय से अतिरिक्त प्रभार में ही चल रहा है. पदस्थापित दो कृषि वैज्ञानिक में से एक वैज्ञानिक डॉ. एके साहा को सह निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, जिससे वे प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं.

वैज्ञानिकों की इतनी कमी की वजह से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य लगभग पूरी तरह से ठप है. इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला और कार्यालय में कार्य करने वाले अन्य कर्मियों की भी कमी है. इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है, उनका कहना है कि झारखंड सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया है, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है.

क्या कहते हैं प्रभारी सह निदेशक

इस कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रभारी सह निदेशक डॉ. एके साहा ने बताया कि वैज्ञानिकों की काफी कमी हो चुकी है. पोस्टेड दो में से एक वैज्ञानिक अगले महीने जब रिटायर हो जाएंगे तो स्थिति और दयनीय हो जाएगी. उन्होंने बताया कि इस कमी से ऊपर के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. उन्होंने भी माना कि वैज्ञानिकों की कमी से रिसर्च कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

रांची में तीन दिवसीय कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेले का शुभारंभ, हेमंत सोरेन बोले- नई तकनीक से मजबूत होंगे किसान

रांची में चल रहे कृषि व्यापार मेले में पहुंचीं कृषि मंत्री, बोलीं- किसान खेती को व्यापार के रूप में विकसित करने पर दें ध्यान

रांची में कृषि व्यापार मेला का आगाज, सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि के महत्व और जल संरक्षण पर दिया जोर

TAGGED:

AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE
MODERN FARMING TECHNIQUES
दुमका कृषि अनुसंधान केंद्र
दुमका में खेती
DUMKA AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.