ETV Bharat / state

उम्मेद अस्पताल में सिजेरियन के बाद गंभीर 5 प्रसूताओं की हालत स्थिर, उपचार जारी

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में सिजेरियन के बाद गंभीर रक्तस्राव से प्रभावित पांच प्रसूताओं की हालत में सुधार है.

उम्मेद अस्पताल
उम्मेद अस्पताल, जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: उम्मेद अस्पताल में सिजेरियन के बाद रक्तस्राव के चलते गंभीर हुई पांच प्रसूताओं के स्वास्थ्य में सुधार है. डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज ने इस मामले को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया है. कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. बी. एस. जोधा ने गंभीर प्रसूताओं के उपचार की जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जनाना अस्पतालों एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थानों में भर्ती सभी गंभीर मरीजों का विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है. सभी मरीजों की स्थिति वर्तमान में स्थिर है.

डॉ. बी. एस. जोधा ने बताया कि वर्तमान में दो मरीज उम्मेद अस्पताल तथा तीन मरीज महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हैं. सभी मरीजों का आवश्यक उपचार जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. चिकित्सा दल प्रत्येक मरीज की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है तथा आवश्यकतानुसार समुचित चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. वर्तमान में एक प्रसूता वेंटिलेटर पर है जबकि एक को नेबुलाइजर दिया जा रहा है.

डॉ. बी. एस. जोधा (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में सिजेरियन के बाद 5 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 वेंटिलेटर पर

विभिन्न जिलों से होते हैं रेफर: डॉ. बी. एस. जोधा ने बताया कि डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज से संबद्ध मथुरादास माथुर अस्पताल एवं उम्मेद अस्पताल क्षेत्र के प्रमुख रेफरल चिकित्सा संस्थान हैं. पाली, जालौर, सिरोही सहित आसपास के जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर स्थिति वाले मरीजों को बेहतर एवं विशेषज्ञ उपचार के लिए यहां रेफर किया जाता है. अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार तत्काल उपचार एवं आवश्यक होने पर शल्य चिकित्सा की जाती है.

स्वास्थ्य स्थिति पर निरंतर निगरानी: डॉ. बी. एस. जोधा के अनुसार वर्तमान में उपचाराधीन पांच गंभीर प्रसूताओं में कुछ मरीज अत्यधिक रक्तस्राव तथा कुछ उच्च रक्तचाप से उत्पन्न चिकित्सकीय जटिलताओं से प्रभावित हैं. सभी मरीजों का विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा सतत उपचार किया जा रहा है तथा उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- जोधपुर उम्मेद अस्पताल की लापरवाही: नाम की गफलत में प्रसूता को चढ़ा दिया 'B+' की जगह 'O+' ब्लड

TAGGED:

JODHPUR UMAID HOSPITAL
POST CAESAREAN HEMORRHAGE
POST DELIVERY COMPLICATION
5 प्रसूताओं की हालत स्थिर

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.