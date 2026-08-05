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सुजानगढ़: मातृ एवं शिशु अस्पताल में महिला पर गिरा छज्जा, सिर में आई गंभीर चोट

घायल महिला का राजकीय बगड़िया अस्पताल में उपचार चल रहा है.

woman injured as balcony collapse
महिला पर गिरा छज्जा (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 5:51 PM IST

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चूरू: जिले के सुजानगढ़ स्थित राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. पूरा हादसा अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. छज्जे का मलबा गिरने से एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई है. घायल महिला को तत्काल राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

अस्पताल इंचार्ज डॉ बंशीधर ने बताया कि वर्तमान में जनाना अस्पताल पुराने ट्रॉमा सेंटर भवन में संचालित हो रहा है. भवन की जर्जर स्थिति को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और मरीजों को विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में छज्जा गिरने की इस घटना ने अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों में दहशत फैला दी है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि हादसे के समय वहां अधिक भीड़ होती, तो बड़ा नुकसान हो सकता था. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

महिला पर गिरा छज्जा, देखें वीडियो (ETV Bharat Churu)

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मरीजों के परिजनों का कहना है कि इस हादसे के बाद चिकित्सा विभाग को जर्जर भवन की स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए. इस तरह की घटनाओं से लोगों का भरोसा डगमगाता है. स्थानीय लोगों ने अस्पताल भवन की तत्काल तकनीकी जांच कराकर आवश्यक मरम्मत अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके. वहीं घटना के बाद अस्पताल के इंचार्ज डॉ बंशीधर ने मामले में लीपापोती करते हुए कहा कि हमारे द्वारा पहले भी लिखा जा चुका है. जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा.

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WOMAN INJURED AS BALCONY COLLAPSE
SUJANGARH GOVERNMENT HOSPITAL
LOCALS DEMAND QUICK ACTION
फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु अस्पताल
BALCONY COLLAPSES ON A WOMAN

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