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नोएडा: निर्माणाधीन मार्केट का लेंटर गिरा, कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी

सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंच चुकी हैं. मलबे से अब तक दो मजदूरों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया है. मलबे में अभी भी कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिसके लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सेक्टर-33 स्थित बी-ब्लॉक मार्केट में प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही दुकानों का लेंटर आज रविवार को अचानक भरभराकर गिर गया. लेंटर गिरने से मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां निर्माण कार्य चल रहा था.

सेक्टर-33 के बी-ब्लॉक मार्केट में नोएडा प्राधिकरण द्वारा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था. 14 मजदूरो रोज़ की तरह काम में जुटे थे कि अचानक पूरा लेंटर ताश के पत्तों की तरह ढह गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना सेक्टर-24 पुलिस और फायर विभाग की टीमें तुरंत एक्शन में आईं. जेसीबी और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से लगातार मलबा हटाया जा रहा है. अब तक दो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है. आशंका है कि मलबे के नीचे कुछ और जिंदगियां फंसी हो सकती हैं, इसलिए बचाव दल बेहद सावधानी और तेजी से सर्च ऑपरेशन चला रहा है.

मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. प्रशासन की ओर से अभी तक किसी के हताहत (मृत्यु) होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पहली प्राथमिकता मलबे में दबे संभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है. इस हादसे की विस्तृत रिपोर्ट का अभी इंतजार है.

एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि आज थाना सेक्टर-24 क्षेत्रांतर्गत सेक्टर-33 में निर्माणाधीन मार्केट में एक दुकान की शटरिंग गिरने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे. घटनास्थल से 2 घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है. स्थानीय पुलिस द्वारा फायर सर्विस यूनिट की सहायता से मौके पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है. शांति व्यवस्था स्थापित है.

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