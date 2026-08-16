लखनऊ में सिर पर भरभराकर गिरा पक्का छज्जा: मलबे में दबकर 40 साल के व्यक्ति की मौत
व्यक्ति भारी-भरकम मलबे और पत्थरों के नीचे दब गया. हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 4:48 PM IST
लखनऊ: सैरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत साधुपुर गांव में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. शौचालय का छज्जा अचानक भरभराकर गिरने से मलबे के नीचे दबकर, 40 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई.
अंदर कदम रखते ही गिरा कंक्रीट का छज्जा: साधुपुर गांव निवासी रमाकर मिश्रा (40) पुत्र ज्ञानेश्वर मिश्रा रविवार सुबह घर में बने शौचालय की ओर गए थे. जैसे ही वह अंदर पहुंचे, शौचालय का पुराना और जर्जर पक्का छज्जा अचानक जोरदार आवाज के साथ भरभराकर नीचे आ गिरा और वह भारी-भरकम मलबे और पत्थरों के नीचे दब गए.
ट्रॉमा सेंटर में तोड़ा दम: धमाके की आवाज़ और चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े. ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर खून से लथपथ रमाकर मिश्रा को बाहर निकाला. परिजन आनन-फानन में उन्हें गंभीर हालत में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.
मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच: एसीपी बीकेटी विकास कुमार पांडेय ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही सैरपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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