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'यहीं से शुरू हुआ था मेरा सफर': बाड़मेर शिविर के समापन पर बोलीं अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर रूमा देवी, 1200 बेटियां सम्मानित

अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉ. रूमा देवी ने कहा कि बेटियों की प्रस्तुति देखकर उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आ गए.

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शिविर की प्रतिभागी बेटियां अतिथियों के साथ (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 10:31 AM IST

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बाड़मेर: थार की बेटियों को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गांधी चौक स्कूल में चल रहे 45 दिवसीय निःशुल्क अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार रात रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य समापन हुआ. शिविर में प्रशिक्षित 1200 से अधिक बेटियों ने देशभक्ति, नृत्य और फैशन रैंप वॉक से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. पारंपरिक परिधानों में आत्मविश्वास से भरी बेटियों की रैंप वॉक आकर्षण का केंद्र रही. विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को पुरस्कृत किया गया. विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने कहा कि बचपन का हुनर जीवनभर साथ रहता है. अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉ. रूमा देवी ने कहा कि यहीं से उन्होंने भी करियर शुरू किया था.

शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिकाओं ने देशभक्ति, सांस्कृतिक और फैशन प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई. प्रस्तुतियों में फैशन रैंप वॉक आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बालिकाओं ने विभिन्न पारंपरिक और आकर्षक परिधानों में आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं. कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

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समापन समारोह में आए अभिभावक (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: थार की बेटियों के लिए टीम बाड़मेर की अभिनव पहल, निःशुल्क अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आगाज

बचपन की यादें हुई ताजा: समारोह में मुख्य अतिथि बाड़मेर विधायक डॉ. चौधरी ने कहा कि बालिकाओं की प्रतिभा और उत्साह को देखकर उन्हें अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं. उन्होंने कहा कि बचपन में वे भी इसी प्रकार मेहंदी आदि सीखती थीं. चौधरी ने कहा कि बचपन में सीखी गई बातें और हुनर जीवनभर साथ रहते हैं. 45 दिन तक कैंप में जो कुछ भी सीखा है, उस हुनर के साथ खूब आगे बढ़ें और अपने परिवार एवं जिले का नाम रोशन करें. अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉ. रूमा देवी ने बेटियों की हौसला अफजाई करते हुए अपने संबोधन में कहा कि रैंप पर बेटियों की शानदार प्रस्तुति देखकर उन्हें अपने संघर्ष के शुरुआती दिन याद आ गए. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसी तरह के फैशन शो से की थी. अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेटियों का मनोबल बढ़ाया. कार्यक्रम के दौरान जिलेभर की बेटियां और उनके अभिभावक मौजूद रहे.

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कार्यक्रम में मौजूद विधायक चौधरी व रूमा देवी (ETV Bharat Barmer)

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1200 से अधिक बेटियों ने भाग लिया: आयोजक सुरेश जाटोल ने बताया कि 45 दिवसीय निःशुल्क अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन केवल थार की बेटियों और महिलाओं के लिए किया गया, ताकि उन्हें हुनरमंद बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि इस शिविर में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 1200 से अधिक बेटियों ने भाग लिया. शिविर प्रभारी रफीक मोहम्मद ने बताया कि शिविर में सिलाई, मेहंदी, स्पोकन इंग्लिश, एंकरिंग, फैशन डिजाइनिंग, रैंप वॉक, ब्यूटी पार्लर, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, कुकिंग, डांस सहित 20 से अधिक विधाओं का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया गया, जिससे थार की बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें. समापन समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में थार की बेटियों ने बड़े उत्साह के साथ बढ़-चढ़कर भाग लिया. बेटियों की मनमोहक एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर रात तक बैठने को मजबूर किया.

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थार की बेटियों का हुनर
शिविर में बेटियों ने दिखाया दम
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