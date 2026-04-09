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जयपुर रेंज की पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन, डीजीपी ने कहा- मैदान का उत्साह काम में भी दिखाओ

डीजीपी राजीव शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस का कार्य अत्यंत तनावपूर्ण होता है. ऐसे में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है. उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि मैदान में जो उत्साह और जोश दिखाया है, वही उत्साह अपने दैनिक कार्यों में भी दिखाना चाहिए. डीजीपी ने कहा कि बिना किसी पक्षपात और बिना द्वेष के आपस में मिलकर काम करते रहें. कुछ समय स्ट्रेस फ्री होकर बिताना भी आवश्यक है. उन्होंने पुलिस लाइन और थानों में भी खेलकूद की व्यवस्था करने पर जोर दिया.

जयपुर: राजस्थान पुलिस की जयपुर रेंज की 21वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह शुक्रवार को जयपुर ग्रामीण रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित किया गया. समारोह में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा और जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया.

स्वास्थ्य पर ध्यान दें: डीजीपी राजीव शर्मा ने यह भी बताया कि रेंज स्तर की इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी अब प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित की जाएं ताकि पुलिसकर्मी अपनी दिनचर्या से हटकर समय बिता सकें और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें.उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर स्वास्थ्य पर ध्यान देने, वार्षिक स्वास्थ्य जांच करवाने और शरीर में किसी भी समस्या का समय रहते पता लगाकर इलाज करवाने की सलाह दी.

329 पुलिस कर्मी शामिल हुए: जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि राजस्थान पुलिस की कार्य कुशलता और टीम भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर रेंज की 21वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. तीन दिवसीय इस आयोजन की मेजबानी जयपुर जिला ग्रामीण ने की. प्रतियोगिता में रेंज के विभिन्न जिलों से कुल 329 पुलिस कर्मी शामिल हुए, जिनमें 263 पुरुष और 66 महिला खिलाड़ी थे.

डीजीपी ने विजेताओं को सम्मानित किया (ETV Bharat Jaipur)

इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स और ताइक्वांडो समेत कुल 9 खेल शामिल किए गए. सभी मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किए गए. समारोह में जयपुर ग्रामीण के एसपी हनुमान प्रसाद सहित रेंज के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे.

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