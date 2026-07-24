दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिताः रांची जिला की टीम बनी चैंपियन
रांची में आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर प्रतियोगिता का समापन हो गया.
Published : July 24, 2026 at 12:08 AM IST
रांचीः पुलिस जवानों के बीच खेल प्रतिभा और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया. राजधानी रांची के कांके रोड स्थित नवीन पुलिस केंद्र में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया.
समापन समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) मनोज कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. प्रतियोगिता में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों रांची, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा के पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया.
21 जुलाई से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स समेत कई खेलों में जवानों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया. मैदान पर खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. जहां बेहतर प्रदर्शन के आधार पर रांची जिला की टीम ने सर्वाधिक उपलब्धियां हासिल करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया. वहीं खूंटी की टीम दूसरे स्थान पर रही.
समापन समारोह के दौरान ADG मनोज कौशिक ने विजेता और उपविजेता टीमों के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया. उन्होंने खिलाड़ियों के उत्साह और खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस विभाग में खेलों की अहम भूमिका है. खेल न सिर्फ जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती और आपसी समन्वय को भी बढ़ावा देते हैं.
इस प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद पुलिसकर्मियों को नियमित ड्यूटी के दबाव से अलग एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराना था. अधिकारियों के मुताबिक खेल गतिविधियों से जवानों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम के साथ काम करने की भावना और मजबूत होती है.
प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने पूरे जोश और समर्पण के साथ हिस्सा लिया. तीन दिन तक चले इस आयोजन में पुलिसकर्मियों के बीच खेल को लेकर खास उत्साह नजर आया. अलग-अलग जिलों से पहुंचे जवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी. प्रतियोगिता के समापन के साथ ही खिलाड़ियों और आयोजकों में उत्साह का माहौल रहा.
रांची जिला की टीम के चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर की. वहीं आयोजन से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं पुलिस बल में फिटनेस संस्कृति को मजबूत करने के साथ-साथ जवानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायक साबित होती हैं.
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