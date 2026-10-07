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वाराणसी में सेवा संकल्प अभियान; जनसभा में युवा बोले- "कोई नाराज नहीं है, PM मोदी के नाम से खुश होते हैं"

वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन व अन्य ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के जनसेवा सफर के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान का भव्य समापन हुआ. इस दौरान बाइक सेवा यात्रा का भी समापन हुआ. इस मौके पर जनसभा में 50 हजार से ज्यादा की संख्या में लोग जुटे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सभी युवाओं पर पुष्प वर्षा की.