वाराणसी में सेवा संकल्प अभियान; जनसभा में युवा बोले- "कोई नाराज नहीं है, PM मोदी के नाम से खुश होते हैं"
इस मौके पर जनसभा में 50 हजार से ज्यादा की संख्या में लोग जुटे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 8:40 PM IST
वाराणसी : जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के जनसेवा सफर के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान का भव्य समापन हुआ. इस दौरान बाइक सेवा यात्रा का भी समापन हुआ. इस मौके पर जनसभा में 50 हजार से ज्यादा की संख्या में लोग जुटे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सभी युवाओं पर पुष्प वर्षा की.
इस मौके पर युवा खासा उत्साहित नजर आए. युवाओं ने कहा कि यह बाइक सेवा यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि यह यात्रा हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव की यात्रा थी. जहां पर हमने हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की. उनकी मदद की, हमने वृक्षारोपण किया, कहीं गंदगी को साफ किया तो कहीं लोगों को योजनाओं के बारे में बताया.
उन्होंने बताया कि हम उन लोगों से भी मिले जो योजनाओं के जरिए चाहे व स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने की बात हो या फिर आत्मनिर्भर बनने की बात हो या जीवन के किसी भी समस्या में खुद को संभालने की बात हो, वह आगे बढ़ रहे हैं. इन चीजों ने हमें बहुत प्रेरित किया.
वह कहते हैं कि भले ही लोग कहते हैं कि गांव-गांव के युवा पीएम मोदी के साथ हैं. उन्होंने कहा कि हमने लोगों को बताया कि लोगों ने दिल से हमारा स्वागत किया और जिस तरीके से आज हम लोगों ने प्रेम पाया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो हमें प्रेम दिया है वह हमें विभोर करने वाला है. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 2047 तक पीएम मोदी का सपना जरूर पूरा होगा.
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