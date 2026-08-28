ETV Bharat / state

कानपुर: बलराम प्राकट्योत्सव और झूलन यात्रा का भव्य समापन, सिंगापुर और थाइलैंड से मंगाए गए थे दुर्लभ पुष्प

हर्षोल्लास के साथ मना बलराम प्राकट्योत्सव ( सौ. मीडिया सेल, इस्कॉन )