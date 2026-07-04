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बंधु तिर्की और भाषाविदों ने उठाई झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धन की मांग, रांची यूनिवर्सिटी के दीक्षांत मंडप में कॉन्क्लेव का आयोजन

मांदर बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते पूर्व मंत्री बंधु तिर्की एवं अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )