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त्योहारों पर नहीं मिलेगी छुट्टी! कुंभ के काम प्रभावित होने की चिंता, प्रशासन ने सभी श्रमिकों की छुट्टियां की रद्द

त्योहार पर श्रमिकों की छुट्टियों से कुंभ के काम प्रभावित होने की चिंता ( Photo-ETV Bharat )

20 अक्टूबर दशहरे वाले दिन यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंगनहर बंद की जाएगी और दिवाली वाले दिन फिर से पानी छोड़ा जाएगा. बता दें कि शुक्रवार शाम मेला नियंत्रण भवन के सीसीआर सभागार में गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई.