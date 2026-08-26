ETV Bharat / state

अवैध कोयला खनन के कारण गिरिडीह में धंसती रही है जमीन, अस्पताल परिसर में धंसान के बाद असुरक्षित इलाके को लेकर बढ़ी लोगों की चिंता

गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के लंकास्टर अस्पताल परिसर में मंगलवार की सुबह भू-धंसान की घटना घटी थी. घटना के बाद से अस्पताल असुरक्षित क्षेत्र घोषित हो चुका है और अस्पताल को किसी दूसरे भवन में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है.

सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के जीएम कन्हैया शंकर गैवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा, चिकित्सक पदाधिकारी परिमल सिन्हा के साथ सिविल, ईएंडएम के पदाधिकारी इसके लिए मंथन कर रहें हैं. इस बीच अब एक बार फिर से असुरक्षित इलाके की चर्चा हो रही है. लोग असुरक्षित इलाके का अध्ययन करने और वहां की वस्तुस्थिति की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग करने लगे हैं. लोगों का कहना है कि जिस इलाके में भू-धंसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती, उस इलाके पर नजर रखने की जरूरत है.

अवैध कोयला खनन के कारण गिरिडीह में धंसती रही है जमीन (Etv Bharat)

किस इलाके में है खतरा

अस्पताल परिसर में धंसान के बाद महुआपथारी से लेकर अकदोनी खुर्द, कबरीबाद-चिलगा, गिरिडीह-डुमरी पथ के स्टेडियम के समीप, छह नंबर, सेंट्रलपीट, बरवाडीह-कबरीबाद-बनियाडीह होते हुए मुफ्फसिल थाना तक की सड़क की चर्चा हो रही है. चूंकि यह इलाका ही खतरनाक है, जहां हर वर्ष भू-धंसान होती रही है.

अवैध खनन की वजह से बनता है गोफ

खतरनाक इलाके में एक नेशनल हाइवे के साथ-साथ पथ निर्माण विभाग की दो सड़कें शामिल हैं. इन तीन सड़कों में लगभग हरेक वर्ष जमीन धंसने की घटना घटती है. जिन सड़कों में सबसे अधिक गोफ बनने का मामला सामने आता है उनमें गिरिडीह-डुमरी सड़क है. नेशनल हाइवे के अंदर आने वाली इस सड़क के स्टेडियम से बीटा गड्ढा के बीच बारिश के समय गोफ बनता रहा है. यहां सबसे पहले वर्ष 2003 में यह सड़क धंसी थी.

गिरिडीह में भू-धंसान (Etv Bharat)

इसके बाद वर्ष 2007 में मैगजीन हाउस मोड़ से लेकर स्टेडियम मोड़ तक की सड़क धंस गई थी. इसके बाद सीसीएल के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया. कई माह तक उक्त स्थल पर बोल्डर से भराई का काम चलता रहा. कड़ी मेहनत के बाद सड़क को भरा गया तो बीच सड़क के धंसने सिलसिला लगभग थम गया लेकिन सड़क के किनारे गोफ बनना भी जारी है.

यही स्थिति बरवाडीह-बनियाडीह सड़क की है. पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण करवाया गया लेकिन सड़क हर वर्ष कबरीबाद के पास धंस जाती है. यही स्थिति बस स्टैंड से झींझरी मुहल्ला होते हुए स्टेडियम तक की सड़क की है. इस सड़क में छह नंबर के पास सड़क के किनारे गोफ बनता है. हालांकि, हर बार विभाग इस गोफ को भरने का काम करता है.