NEET UG RE-EXAM 2026: दोबारा परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में चिंता, NTA की व्यवस्था पर जताई नाराजगी
21 जून को री-एग्जाम, NTA की व्यवस्था पर छात्रों ने जताई नाराजगी.
Published : June 16, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: 21 जून को होने वाली NEET UG RE-EXAM को लेकर अभ्यर्थियों के मन में उत्साह, चिंता और अनिश्चितता देखने को मिल रहा है. कई छात्रों का कहना है कि दोबारा परीक्षा होने का फैसला उनके लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है. हालांकि, अधिकांश अभ्यर्थी अब परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतिम सप्ताह की तैयारी में जुटे हुए हैं. अभ्यार्थियों का मानना है कि पेपर पहले की तुलना में कठिन हो सकता है, इसलिए वह अपनी रणनीति उसी हिसाब से बना रहे हैं.
अच्छा स्कोर आने के बाद दोबारा परीक्षा देना आसान नहीं
अभ्यर्थी अजृता विश्वास ने बताया कि पहले हुई NEET परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था और पेपर भी अपेक्षाकृत आसान लगा था. ऐसे में दोबारा परीक्षा की खबर सुनकर झटका लगा. उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र अच्छा स्कोर मिलने के बाद फिर से परीक्षा नहीं देना चाहता, लेकिन अब जब परीक्षा हो रही है तो उसका पालन करना ही होगा. उन्होंने कहा कि मन में यह धारणा है कि इस बार प्रश्नपत्र कठिन आ सकता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि छात्र पेपर के स्तर के अनुसार तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ तैयारी करनी चाहिए. अजृता के अनुसार, यदि पेपर कठिन हुआ तो कटऑफ में भी कमी आ सकती है, जिससे प्रतियोगिता का स्तर कुछ कम हो सकता है.
अंतिम सप्ताह में NCERT पर पूरा फोकस
अजृता ने अंतिम सप्ताह की तैयारी को लेकर जरूरी सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा कि अब वह तीनों विषयों की 11वीं और 12वीं की NCERT किताबों का अध्ययन कर रही हैं. उन्होंने बताया कि अंतिम दिनों में नए प्रश्न हल करने की बजाय NCERT को दोहराना अधिक फायदेमंद होता है. उन्होंने कहा कि पिछली परीक्षा से पहले भी उन्होंने अंतिम सप्ताह में NCERT पर विशेष ध्यान दिया था और इसका लाभ मिला था. इसलिए अन्य अभ्यर्थियों को भी इस समय मूल पुस्तकों और महत्वपूर्ण तथ्यों की पुनरावृत्ति करनी चाहिए.
NTA की व्यवस्था पर छात्रों ने जताई नाराजगी
वहीं, अगले वर्ष NEET परीक्षा देने की तैयारी कर रहे छात्र शौर्य ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET में लाखों छात्र भाग लेते हैं, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर किसी तरह का सवाल नहीं उठना चाहिए. उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों के मन में असुरक्षा और अविश्वास पैदा करती हैं. उनका मानना है कि परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला जरूरी था, लेकिन इससे छात्रों पर मानसिक दबाव भी बढ़ा है. उन्होंने कहा कि एक बार परीक्षा देने के बाद फिर से उसी परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं होता.
पेपर कठिन होने की संभावना, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी
इसके आलावा, आरव श्रीवास्तव ने कहा कि वह इस वर्ष परीक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष परीक्षा का अनुभव होने के कारण उन्हें लगता है कि NEET UG RE-EXAM का प्रश्नपत्र कठिन हो सकता है. उन्होंने बताया कि जब किसी परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाता है तो अक्सर प्रश्नों का स्तर बढ़ा दिया जाता है. हालांकि, उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि पेपर को लेकर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक सप्ताह में जितनी तैयारी होनी थी, वह लगभग हो रही है. अब छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए.
छात्रों की मांग परीक्षा व्यवस्था हो और अधिक मजबूत
छात्रों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाना चाहिए. छात्रों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास बना रहे.
अंतिम सप्ताह का संदेश घबराएं नहीं, तैयारी पर भरोसा रखें
NEET UG री-एग्जाम 2026 के अभ्यर्थियों की राय में भले ही दोबारा परीक्षा को लेकर चिंता और असमंजस हो, लेकिन अधिकांश छात्र अब अंतिम सप्ताह में अपनी तैयारी को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं. उनका कहना है कि पेपर आसान हो या कठिन, सफलता का सबसे बड़ा आधार आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और NCERT आधारित मजबूत तैयारी ही है.
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