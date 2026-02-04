विश्व कैंसर दिवस : एक दशक में जैसलमेर बना कैंसर हॉटस्पॉट, हर चौथे दिन एक व्यक्ति की हो रही मौत
Published : February 4, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : February 4, 2026 at 12:20 PM IST
जैसलमेर : हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना और समय रहते जांच व उपचार के लिए प्रेरित करना है. हालांकि, जैसलमेर जिले के लिए यह दिन केवल जागरूकता का नहीं, बल्कि गहरी चिंता का विषय भी बन चुका है. पिछले एक से डेढ़ दशक में जिले में कैंसर के मरीजों की संख्या में अचानक और चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है.
जैसलमेर राजकीय जवाहर अस्पताल जिला कैंसर प्रभारी डॉ. डूंगरसिंह तंवर के अनुसार, कभी जैसलमेर में जहां कैंसर के इक्का-दुक्का मरीज ही सामने आते थे, वहीं अब हर साल औसतन 140 से 150 नए मरीज सामने आ रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार बीते 10 वर्षों में कैंसर के कारण एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. अनुमान लगाया जा रहा है कि जिले में हर साल लगभग 100 मौतें कैंसर से हो रही हैं, यानी हर माह 8 मौतें और लगभग हर चौथे दिन एक व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ रहा है.
जीवनशैली में बदलाव बना बड़ी वजह : विशेषज्ञ मानते हैं कि कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी के पीछे कोई एक ठोस कारण नहीं है, लेकिन बदलती जीवनशैली को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है. जिले में जंक फूड का बढ़ता सेवन, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी का अत्यधिक उपयोग, शराबखोरी, खेती में रासायनिक खादों का बढ़ता इस्तेमाल और शारीरिक गतिविधियों की कमी कैंसर को बढ़ावा दे रही है. खुले में धूम्रपान और पेसिव स्मोकिंग भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही है. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक होने के बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है.
पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग प्रकार के कैंसर : जिला कैंसर नोडल अधिकारी एवं कैंसर केयर यूनिट प्रभारी डॉ. डूंगरसिंह तंवर के अनुसार, पुरुषों में मुख और फेफड़ों का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है. महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर के मामले अधिक सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि अधिक आयु में गर्भधारण, असंतुलित आहार, तंबाकू सेवन और शराब कैंसर के प्रमुख कारणों में शामिल हैं. शरीर में कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ना ही कैंसर है. शुरुआती स्टेज में जांच हो जाए तो मरीज के बचने की पूरी संभावना रहती है.
जिला अस्पताल की कैंसर यूनिट बनी वरदान : पहले जैसलमेर के मरीजों को इलाज के लिए अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर या मुंबई जाना पड़ता था. वहीं, अब राजकीय जवाहर अस्पताल की कैंसर केयर यूनिट मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. जानकारी के अनुसार कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां मरीजों ने अहमदाबाद जैसे शहरों में 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद अपनों को खो दिया, जबकि वही इलाज अब जैसलमेर में पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध है.
वर्ष 2017 से संचालित इस कैंसर केयर यूनिट में :
- हर माह 20 से 25 मरीजों को कीमोथैरेपी दी जा रही है.
- 80 से 100 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं.
- 40 से 50 मरीज आईपीडी में भर्ती हो रहे हैं.
- अब तक 962 मरीज पंजीकृत हो चुके हैं.
- वर्तमान में 1000 से अधिक मरीजों का इलाज या फॉलो-अप चल रहा है.
डॉ. डूंगरसिंह तंवर और टीम का सतत प्रयास : जैसलमेर के एकमात्र कैंसर रोग प्रभारी डॉ. डूंगरसिंह तंवर अपनी टीम के साथ लगातार मरीजों को बेहतर उपचार देने में जुटे हुए हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी टीम नियमित रूप से कीमोथैरेपी, परामर्श और फॉलो-अप सेवाएं उपलब्ध करा रही है. डॉ. तंवर का कहना है कि मधुमेह, हृदय और गुर्दा रोगों के बाद अब कैंसर जैसलमेर में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है. यदि समय रहते जीवनशैली में सुधार और नियमित जांच पर ध्यान दिया जाए तो 30 से 50 प्रतिशत तक कैंसर की रोकथाम संभव है.
परिवार और समाज की भूमिका अहम : राजकीय जवाहर अस्पताल के पीएमओ डॉ. रविंद्र सांखला के अनुसार, कैंसर से लड़ाई केवल डॉक्टरों तक सीमित नहीं है. इसमें परिवार और समाज की भूमिका बेहद अहम है. रोगी को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, उसका मनोबल बढ़ाना और उपचार के दौरान सहयोग देना बेहद जरूरी है. तंबाकू से दूरी, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और शराब पर नियंत्रण रखकर इस जानलेवा बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है. जैसलमेर में बढ़ते कैंसर के आंकड़े भले ही चिंता बढ़ा रहे हों, लेकिन जिला अस्पताल की कैंसर केयर यूनिट और समर्पित चिकित्सकों के प्रयासों ने हजारों मरीजों के जीवन में नई उम्मीद जरूर जगाई है.
डीडवाना कुचामन जिले में भी चिंताजनक स्थिति : क्षेत्र में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हालात यह हैं कि अकेले कुचामनसिटी में औसतन प्रतिदिन एक नया कैंसर रोगी सामने आ रहा है. सबसे अधिक मामले ओरल (गला व मुंह), ब्रेस्ट, लंग और सर्वाइकल कैंसर के सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जिला अस्पताल में आधुनिक तकनीक से शुरुआती जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती है.
ओरल कैंसर तीन गुना ज्यादा : गुटखा, जर्दा, बीड़ी-सिगरेट के सेवन से सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में मार्च माह से दिसंबर माह तक सर्वाइकल कैंसर के 871 रोगियों की पुष्टि हुई थी, जबकि ओरल कैंसर के 2023 रोगियों की पुष्टि हुई. चिकित्सकों के अनुसार इस तरह के नशे के सेवन से ओरल कैंसर होने की संभावना 99 प्रतिशत तक बढ़ जाती है.