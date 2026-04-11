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आपदा की स्थिति में वरदान से कम नहीं हैं हेली सेवाएं, स्टैंडबाई रखा गया एक हेलीकॉप्टर

चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों ने अपनी तैयारियों का मॉक ड्रिल किया, हेली रेस्क्यू ऑपरेशन पर दिया विशेष ध्यान

UTTARAKHAND CHAR DHAM YATRA
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 1:06 PM IST

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देहरादून/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में हेली सेवाओं की जितनी भूमिका चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में है, पिछले कुछ सालों में इनकी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपदा के समय रेस्क्यू और बचाव में देखी गई है. सुरक्षित हेली सेवाएं भी एक बड़ी चुनौती है, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है.

आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर: आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं. शुक्रवार को आयोजित राज्यस्तरीय मॉक ड्रिल में विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर आपदा से निपटने की अपनी तैयारियों का अभ्यास किया. इस बार की मॉक ड्रिल में खास तौर पर हेली दुर्घटनाओं और हेली रेस्क्यू ऑपरेशन पर विशेष ध्यान दिया गया.

आपदा के दौरान हेली सर्विस ने निभाई अहम भूमिका: पिछले कुछ वर्षों में राज्य में आई आपदाओं के दौरान हेली सेवाओं की भूमिका बेहद अहम रही है. खासकर पिछले साल की धराली आपदा के दौरान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में एयर रेस्क्यू ऑपरेशन ने बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई थी. लगभग एक सप्ताह तक चले इस अभियान में सैकड़ों शटल उड़ानें भरी गईं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. साथ ही प्रभावित क्षेत्रों तक जरूरी राहत सामग्री भी पहुंचाई गई.

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उत्तराखंड में आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल (Photo Courtesy: Department of Disaster Management)

स्टैंडबाई रखा गया एक हेलीकॉप्टर: इसी अनुभव को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) ने पहले से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. UCADA के सीईओ आशीष चौहान के अनुसार, आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय कर एक हेलीकॉप्टर को विशेष रूप से आपात स्थितियों के लिए स्टैंडबाय पर रखा गया है. यह हेलीकॉप्टर आपदा के साथ-साथ मेडिकल इमरजेंसी में भी काम करेगा. हालांकि यह पूरी तरह एयर एंबुलेंस नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पर्वतीय क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल तक पहुंचाने में इसकी मदद ली जाती है.

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दुर्घटना के बाद राहत बचाव कार्य की मॉक ड्रिल (Photo Courtesy: Department of Disaster Management)

इस हेली सेवा ने किया रेस्क्यू कार्य: आपदा के दौरान हेली सेवाएं उपलब्ध कराने में निजी कंपनियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. ‘विक्रांत एविएशन’ कंपनी राज्य में हेली सेवाएं उपलब्ध करा रही है और ऋषिकेश एम्स की एयर एंबुलेंस सेवा बाधित होने के बाद भी अपनी सेवाएं दे रही है. इस डिजास्टर रिलीफ हेली सेवा का खर्च 60:40 के अनुपात में आपदा प्रबंधन विभाग और UCADA द्वारा वहन किया जाता है. पिछले एक साल में इस हेली सेवा के माध्यम से 100 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है.

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आपदा के दौरान हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का भी अभ्यास हुआ (Photo Courtesy: Department of Disaster Management)

धराली आपदा में जब हेली सेवा बनी सबसे बड़ी ताकत: धराली आपदा के दौरान हेली सेवाओं ने राहत और बचाव कार्यों में शानदार काम किया. दुर्गम पहाड़ी इलाकों, क्षतिग्रस्त सड़कों और लगातार खराब मौसम के चलते जमीन पर पहुंच लगभग ठप हो गई थी. ऐसे में एयर रेस्क्यू ही एकमात्र प्रभावी विकल्प बचा था. करीब 6 से 7 दिनों तक चले इस बड़े ऑपरेशन में सैकड़ों हेली शटल संचालित की गईं. अनुमानित तौर पर इस दौरान 5,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया था. जबकि बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल और बीमार लोगों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया था.

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हेली हादसे का मॉक ड्रिल किया गया (Photo Courtesy: Department of Disaster Management)

कठिन लैंडिंग जोन में भी किया सराहनीय कार्य: सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं, बल्कि राहत पहुंचाने में भी हेली सेवाओं की अहम भूमिका रही. प्रभावित क्षेत्रों में कई टन खाद्य सामग्री, दवाइयां और जरूरी सामान एयरड्रॉप या लैंडिंग के जरिए पहुंचाए गए थे. विषम मौसम, सीमित विजिबिलिटी और कठिन लैंडिंग जोन जैसी चुनौतियों के बावजूद पायलट्स और रेस्क्यू टीमों ने लगातार ऑपरेशन जारी रखा. यही वजह रही कि इतने बड़े स्तर की आपदा में जनहानि को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका. धराली आपदा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में हेली सेवाएं सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि आपदा के समय सबसे बड़ी जीवनरेखा हैं.

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हेली हादसे के बाद रेस्क्यू का मॉक ड्रिल (Photo Courtesy: Department of Disaster Management)

हेली ऑपरेशन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा: मॉक ड्रिल के दौरान हेली सेवाओं के सुरक्षित संचालन को लेकर भी विशेष गंभीरता दिखाई दी. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के लीड कंसलटेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर संचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली और एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का निरीक्षण किया. साथ ही आपात स्थिति में हवाई राहत और निकासी की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की गई.

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मॉक ड्रिल में एंबुलेंस की क्षमता की परखी गई (Photo Courtesy: Department of Disaster Management)

मैदानी इलाकों में आपदा का मॉक ड्रिल: मॉक ड्रिल केवल हेली ऑपरेशन तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैदानी इलाकों में भी आपदा की काल्पनिक स्थितियों पर अभ्यास किया गया. टीम ने सपेरा बस्ती क्षेत्र का दौरा किया, जहां भारी बारिश के कारण रिस्पना नदी में बाढ़ आने की स्थिति का अभ्यास किया गया. इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों से त्वरित प्रतिक्रिया, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की जानकारी ली गई.

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सड़क दुर्घटना का भी मॉक ड्रिल किया गया (Photo Courtesy: Department of Disaster Management)

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अस्पताल में मॉक ड्रिल: आपदा के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अहम होती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए टीम ने कोरोनेशन अस्पताल का भी निरीक्षण किया. यहां अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए ट्रायेज सिस्टम, इमरजेंसी सेवाएं, अतिरिक्त बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट और रेफरल सिस्टम की तैयारियों को परखा गया. अस्पताल प्रशासन के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट, संसाधनों की उपलब्धता और आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा की गई. चारधाम यात्रा से पहले इस तरह की मॉक ड्रिल राज्य की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. खासतौर पर हेली रेस्क्यू और आपदा प्रबंधन में बेहतर समन्वय इस बार यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करेगा.

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घायलों के रेस्क्यू का मॉक ड्रिल (Photo Courtesy: Department of Disaster Management)

केदारनाथ धाम और चीड़बासा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन: रुद्रप्रयाग में भी शुक्रवार को व्यापक आपदा प्रबंधन मॉक अभ्यास आयोजित किया गया. इस बहु-स्थानिक अभ्यास में विभिन्न संभावित आपदा परिदृश्यों पर राहत एवं बचाव कार्यों का सफल प्रदर्शन किया गया. अभ्यास के दौरान केदारनाथ धाम और चीड़बासा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया. बड़ी संख्या में लोगों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने की रणनीति को परखा गया. इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस एवं जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय का भी परीक्षण किया गया.

क्लाउडबर्स्ट और फ्लैश फ्लड में रेस्क्यू का अभ्यास: मॉक ड्रिल में चीड़बासा क्षेत्र में क्लाउडबर्स्ट और फ्लैश फ्लड, बंसवाड़ा–चंद्रापुरी के बीच एनएच-107 पर भूस्खलन, तथा डोलियादेवी–फाटा क्षेत्र में भूस्खलन के बीच वाहन दुर्घटना जैसे परिदृश्यों को शामिल किया गया. इसके साथ ही केदारनाथ हेलीपैड पर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन का अभ्यास भी किया गया.

बर्फबारी और लैंडस्लाइड के दौरान रेस्क्यू की मॉक ड्रिल: इसके अलावा सोनप्रयाग–गौरीकुंड मार्ग पर भूस्खलन से यात्रियों के फंसने, जवाड़ी बायपास पर बस दुर्घटना, गुप्तकाशी–केदारनाथ हवाई मार्ग में खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर लापता होने तथा गौरीकुंड–केदारनाथ ट्रेक मार्ग और मंदिर क्षेत्र में भारी बर्फबारी व रेड अलर्ट की स्थिति में राहत कार्यों का भी सफल प्रदर्शन किया गया.

रुद्रप्रयाग डीएम ने किया आश्वस्त: अभ्यास में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से भाग लेते हुए अपनी तत्परता का प्रदर्शन किया. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि-

शासन के निर्देशों के तहत जनपद के सात चिन्हित स्थानों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई. अभ्यास के दौरान भूस्खलन एवं अन्य आपदाओं में फंसे लोगों के रेस्क्यू की प्रक्रिया का व्यावहारिक परीक्षण किया गया. मॉक ड्रिल के दौरान कुछ कमियां सामने आई हैं, जिनमें सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि आपदा की स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जा सके. आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है.
-विशाल मिश्रा डीएम रुद्रप्रयाग-

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