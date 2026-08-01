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मंडला जेल बना कैदियों के सुधार का केंद्र, सलाखों के पीछे तकनीक में माहिर बन रहे बंदी

मंडला जिला जेल में कैदियों को मिल रही कंप्यूटर ट्रेनिंग ( ETV Bharat )