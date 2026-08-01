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मंडला जेल बना कैदियों के सुधार का केंद्र, सलाखों के पीछे तकनीक में माहिर बन रहे बंदी

मंडला जिला जेल में बंदियों को दिया जा रहा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण. अब तक 35 कैदी हो चुके हैं प्रशिक्षित.

Mandla District Jail
मंडला जिला जेल में कैदियों को मिल रही कंप्यूटर ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
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मंडला: एक जमाने में जेल प्रताड़ना का प्रतीक माना जाता था. लेकिन अब जेलों में कैदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई तरह के सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं. मंडला जिला जेल में बंदियों को कम्प्यूटर शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. इस कम्प्यूटर प्रशिक्षण से अब तक 35 बंदी लाभान्वित हो चुके हैं.

जेल में बंदियों को दिया जा रहा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण

मंडला जेल अधीक्षक संजय सहलाम ने बताया, "मंडला जिला जेल में सुधारात्मक गतिविधियों के तहत कैदियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. नैनपुर की एक सामाजिक संस्था के सहयोग से जेल को 10 कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही एक प्रशिक्षित कम्प्यूटर शिक्षक की व्यवस्था भी की गई है, जो प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक बंदियों को प्रशिक्षण देते हैं."

मंडला जिला जेल (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को हिन्दी और अंग्रेजी टाइपिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सहित कम्प्यूटर की बुनियादी जानकारी दी जा रही है. कई बंदी अब कम्प्यूटर का सामान्य कार्य करने में सक्षम हो चुके हैं."

Mandla District Jail
मंडला जिला जेल की लाइब्रेरी में पढ़ते बंदी (ETV Bharat)

तकनीकी ज्ञान कैदियों को रोजगार प्राप्त करने में बनेगा मददगार

जेल प्रशासन का मानना है कि सजा पूरी होने के बाद जब ये बंदी समाज में लौटेंगे, तब यह तकनीकी ज्ञान उन्हें रोजगार प्राप्त करने और सम्मानजनक जीवन जीने में मददगार साबित होगा. जेल में पहले से संचालित लाइब्रेरी, योग, खेलकूद और कौशल विकास गतिविधियों के साथ कम्प्यूटर शिक्षा भी सुधारात्मक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है.

Mandla District Jail
मंडला जिला जेल में कैदियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग (ETV Bharat)

बंदियों का कहना है "जेल में लाइब्रेरी भी है और कम्प्यूटर सीखने की सुविधा भी. यहां हमें किताबों से ज्ञान मिल रहा है और कम्प्यूटर चलाना भी सीख रहे हैं. बाहर निकलने के बाद यह शिक्षा रोजगार दिलाने में हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी.

अब तक 35 बंदियों को दिया जा चुका है कम्प्यूटर का प्रशिक्षण

जेल अधीक्षक संजय सहलाम ने कहा, "जेल में प्रतिदिन नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं. अब तक 35 बंदियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा चुका है. हमारा उद्देश्य बंदियों को प्रशिक्षित करना है. जेल में लायब्रेरी की व्यवस्था बनाई गई है. वही अलग अलग कोर्स के माध्यम से डिप्लोमा कोर्स कराया जा रहा है जिससे बन्दी जब अपनी सजा काट कर बाहर जाए तो समाज के साथ मुख्य धारा में जुड़ सके. हमारा उद्देश्य भी यही है कि जेल को प्रताड़ना शिविर के लिए नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में जाना जाए.

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