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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी कंप्यूटर शिक्षक राजस्थान से गिरफ्तार

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी कंप्यूटर शिक्षक राजस्थान से गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बीजापुर: बीजापुर जिले के भोपालपटनम में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. फरार आरोपी टीचर को बीजापुर पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है. आरोपी को झालावाड़, राजस्थान से ट्रांजिट रिमांड पर बीजापुर लाया गया. पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है.

पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को पीड़िता की माता ने थाना भोपालपटनम में लिखित शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर महिला एवं बाल संबंधी अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई की गई. आरोपी के खिलाफ BNS एवं पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

SIT गठन भी किया गया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता के दिशा-निर्देशन में आरोपी की पतासाजी की गई. गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की दो अलग-अलग टीमों को रवाना किया गया. एक टीम को राजस्थान और दूसरी टीम को हरियाणा भेजा गया.

लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को आरोपी के राजस्थान में होने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया. आरोपी को बीजापुर लाया गया. यहां थाना भोपालपटनम में केस संबंधित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई. इसके बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.