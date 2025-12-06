ETV Bharat / state

धान खरीदने से मना करने पर कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई, किसानों पर FIR

भडेसर धान खरीदी केंद्र के कम्प्यूटर ऑपरेटर ने किसानों पर कई आरोप लगाए.

JANJGIR CHAMPA PADDY PROCUREMENT
जांजगीर चांपा धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: धान खरीदी की शुरुआत अभी जिले में ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई है कि किसानों और कर्मचारियों का विवाद और मारपीट की घटना सामने आने लगी है. भडेसर धान खरीदी केंद्र में किसानों पर कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट का आरोप लगा है. ऑपरेटर ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की है.

किसानों और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच विवाद

घटना शुक्रवार की है. भडेसर गांव के किसान पिता पुत्र अपने खेत में फसल काटकर ट्रैक्टर में भरकर धान खरीदी केंद्र पहुंचे. जहां कंप्यूटर ऑपरेटर ने धान की नमी चेक किया और उन्हें धान में 22 प्रतिशत नमी बताकर खरीदने से मना कर दिया. जिसके बाद विवाद हुआ.

किसानों पर मारपीट का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसानों पर मारपीट का आरोप

कंप्यूटर ऑपरेटर हेमंत राठौर के मुताबिक "दो किसान दोनों पिता पित्र है. वे धान लेकर आए थे. उनके धान में 22 प्रतिशत नमी आ रही थी. हमने चेक किया. उन्हें भी नमी चेक करने का मीटर दिया गया, बोला कि अपना धान खुद ही चेक कर लो. हमने कहा कि 16 से 17 प्रतिशत नमी आने पर भी हम धान ले लेंगे. किसान ने कहा कि किसी तरह धान ले लो हम वापस नहीं ले जाएंगे, फिर गाली गलौज शुरू कर दी. वहां मौजूद दूसरे किसानों ने बीच बचाव किया. जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, फिर मुझे धमकी देना शुरू कर दिया और मारपीट शुरू कर दी. किसानों ने उसे धकेल कर बाहर निकाला. पामगढ़ थाने में एफआईआर करवाया हूं. कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत किया हूं."

Computer operator beaten up in Janjgir
पीड़ित कंप्यूटर ऑपरेटर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पामगढ़ पुलिस में केस दर्ज

कंप्यूटर ऑपरेटर की शिकायत पर पामगढ़ पुलिस घटना स्थल पहुंची और खरीदी केंद्र में लगे CCTV का फुटेज भी चेक किया. जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है. पामगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपी किसानों के खिलाफ धारा 296,351(3),115(2),और 3(5) bns के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Computer operator beaten up in Janjgir
कम्प्यूटर ऑपरेटर ने किसानों की शिकायत पामगढ़ थाना में की (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांजगीर सीएसपी योगिता खापर्डे ने बताया कि पामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भडेसर धान खरीदी केंद्र में मोहन यादव और धरमसिंह यादव ने नमी वाला धान खरीदने को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी भी दी. अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जांच की जा रही है.

महासमुंद में धान खरीदी केंद्र प्रभारी पर मनमानी का आरोप, किसानों ने कहा- हमारा धान वापस भेजा, दूसरे गांव का खरीदा
कोरिया जिले में लक्ष्य के करीब पहुंची धान खरीदी
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में टोकन का टेंशन, किसान परेशान

TAGGED:

जांजगीर चांपा धान खरीदी
COMPUTER OPERATOR BEATEN JANJGIR
JANJGIR CHAMPA MAARPEET
JANJGIR CHAMPA
JANJGIR CHAMPA PADDY PROCUREMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.