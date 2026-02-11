ETV Bharat / state

17 महीने बाद भी छात्रों से दूर हाईटेक लैब, लाखों की कंप्यूटर सुविधा बिना स्टाफ धूल फांक रही

बिरसा कॉलेज का कंप्यूटर लैब ( ETV BHARAT )