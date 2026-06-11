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हरियाणा के कंप्यूटर लैब सहायकों का जोरदार प्रदर्शन, पानीपत में शिक्षा मंत्री के घर डाला डेरा, वादाखिलाफी का आरोप

हरियाणा के पानीपत में विभिन्न जिलों से आए कंप्यूटर लैब सहायक और कंप्यूटर फैकल्टी कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है.

Computer lab assistants and computer faculty staff in Haryana staged a massive protest in Panipat
हरियाणा के कंप्यूटर लैब सहायकों का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 9:04 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 9:18 PM IST

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पानीपत : हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कंप्यूटर लैब सहायक और कंप्यूटर फैकल्टी कर्मचारियों ने बुधवार को पानीपत में एकत्रित होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के निवास स्थान तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा.

स्थायी नहीं किया गया : कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया है. सरकार द्वारा नौकरी सुरक्षा और कर्मचारियों के हितों की बात किए जाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, जिससे कर्मचारियों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है. कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष करमजीत संधू ने कहा कि कर्मचारी कई बार अपनी समस्याओं को लेकर सरकार और विभागीय अधिकारियों के समक्ष जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला.

हरियाणा के कंप्यूटर लैब सहायकों का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री के घर पर धरना : उन्होंने कहा कि "जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, तब तक शिक्षा मंत्री के निवास स्थान के बाहर हमारा धरना जारी रहेगा. हम कई बार मंत्री जी से मिल चुके हैं. हर बार आश्वासन मिलता है कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती." संधू ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कोने-कोने से आए कर्मचारी अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने के लिए एकजुट हुए हैं.

अनिश्चितकालीन डेरा डाल देंगे : उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 2,088 कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और 1,875 कंप्यूटर फैकल्टी कार्यरत हैं. कंप्यूटर फैकल्टी को लगभग 18 हजार रुपये तथा कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को 12 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है. दोनों वर्ग एक ही लैब में समान प्रकृति का कार्य करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा. करमजीत संधू ने कहा कि कर्मचारी शिक्षा मंत्री के गृह जिले में इस उम्मीद के साथ आए हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी और समस्याओं का समाधान होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. आंदोलन के अगले चरण को लेकर पूछे गए सवाल पर संधू ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो कर्मचारी शिक्षा मंत्री के निवास स्थान के बाहर अनिश्चितकालीन डेरा डाल देंगे और समाधान होने तक वहीं डटे रहेंगे.

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Last Updated : June 11, 2026 at 9:18 PM IST

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