कानपुर GSVM में सीएएल लैब बनकर तैयार; साॅफ्टवेयर के जरिये छात्र करेंगे एनिमल एक्सपेरिमेंट, इंस्टाॅल किये गये 25 कंम्यूटर
प्रोफेसर डॉली रस्तोगी ने बताया कि कंप्यूटर में आने वाले दिनों में रिसर्च से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टाॅल होंगे.
Published : March 12, 2026 at 7:02 PM IST
कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) के फिजियोलॉजी विभाग में पहली बार कंप्यूटर असिस्टेड लैब (CAL) बनकर तैयार हो गई है. लैब में 25 कंम्यूटर इंस्टाॅल किये गये हैं. जिसमें अलग-अलग साॅफ्टवेयर इंस्टाॅल किये गये हैं. विभाग के छात्र लैब में साॅफ्टवेयर के जरिये एनिमल एक्सपेरिमेंट सीख रहे हैं.
फिजियोलॉजी विभाग से प्रोफेसर डॉली रस्तोगी ने बताया कि इस लैब में अभी 25 कंप्यूटर इंस्टाल किए गए हैं. जिनमें आधुनिक सॉफ्टवेयर भी हैं. एमबीबीएस छात्र यहां आकर एनिमल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. इसके साथ ही उनके असेसमेंट यानी मूल्यांकन के लिए सॉफ्टवेयर में असेसमेंट शीट्स भी हैं, जिन्हें वो फिल कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि इन स्मार्ट कंप्यूटर में आने वाले दिनों में रिसर्च से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टाॅल होंगे. जिनकी मदद से छात्र लैब में आकर अपना शोध संबंधी काम भी कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि इस लैब की मदद से छात्रों को पढ़ाई में एडवांस लर्निंग की सुविधा मिलेगी. मेडिकल काॅलेज प्राचार्य डाॅ. संजय काला का दावा है कि प्रदेश का यह पहला ऐसा मेडिकल काॅलेज है, जहां सीएएल लैब बनाई गई है.
जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के फिजियोलॉजी विभाग में गुरुवार से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला की भी शुरुआत हो गई. उद्घाटन सत्र पर पहुंचे विशेषज्ञों व वक्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत अन्य विषयों पर अपनी बातें रखीं. प्रो. डॉली रस्तोगी ने बताया कि सबसे अधिक चर्चा एआई पर हुई.
डॉक्टरों ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके हम मरीजों का बेहतर इलाज कर सकते हैं. साथ ही मरीज को जल्द स्वस्थ भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने बताया कि अब बीपी की ऐसी स्मार्ट मशीनें बाजार में आ गई हैं, जिससे मरीज या आमजन 24 घंटे अपना बीपी चेक कर सकते हैं. यह मोबाइल की तरह हैं और पोर्टेबल हैं. इन्हें अपने साथ कहीं रखकर ले भी जाया जा सकता है.
