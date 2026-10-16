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प्रमोशन मिलने के 2 साल बाद ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति, विरोध में ADJ पहुंचे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ( ETV BHARAT )

जबलपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश के पद से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता आर.के. श्रीवास ने जबरन रिटायर्ड किए जाने को नियमों के खिलाफ बताया. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने इस मामले में न्याय मित्र की नियुक्ति की है.

याचिका में ये दलीलें दी गईं