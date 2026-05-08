गाजियाबाद: फैक्टरी में कंप्रेसर फटने से दो श्रमिकों की मौत, एक की हालत गंभीर; टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा
गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित एक फैक्ट्री में वाटर कूलर मशीन का कंप्रेसर फटने से दो श्रमिकों की मौत हो गई
Published : May 8, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 9:03 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया साइट चार की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया. पानी ठंडा- गर्म करने वाली मशीन की टेस्टिंग के दौरान कंप्रेसर तेज धमाके के साथ फट गया. हादसे में दो श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल कर्मचारी का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
पुलिस के मुताबिक, फैक्ट्री में पानी ठंडा- गर्म करने वाली मशीन बनाई जाती है. देर शाम कर्मचारियों द्वारा नई मशीन की टेस्टिंग की जा रही थी. इसी दौरान अचानक मशीन का कंप्रेसर फट गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके तक आवाज सुनाई दी. हादसे के तुरंत बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया. फिलहाल, पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे में गाजियाबाद के मुरादनगर के कन्नौज गांव के रहने वाले इमरान, गोरखपुर निवासी त्रिभुवन और बिहार के रहने वाले बांके बिहारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. तीनों को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान इमरान और त्रिभुवन की मौत हो गई, जबकि बांके बिहारी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.
सहायक पुलिस आयुक्त (साहिबाबाद) अमित सक्सेना के मुताबिक, 7 मई 2026 को समय करीब शाम 6 बजे थाना लिंक रोड क्षेत्रान्तर्गत स्थित एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने और कुछ श्रमिकों के घायल होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई. घायल श्रमिकों के नाम इमरान, त्रिभुवन और बांके है. त्रिभुवन को मैक्स हॉस्पिटल और इमरान एवं बांके को सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा गया था. जहां उपचार के दौरान इमरान की सफदरजंग में और त्रिभुवन की मैक्स हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी है. बांके अभी उपचाराधीन है. मृत्यु के संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है. अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है.
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