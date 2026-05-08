ETV Bharat / state

गाजियाबाद: फैक्टरी में कंप्रेसर फटने से दो श्रमिकों की मौत, एक की हालत गंभीर; टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा

कंप्रेसर फटने से बड़ा हादसा ( ETV Bharat )