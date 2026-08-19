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पलामू और गढ़वा में खनिज संपदा को लेकर होगा विस्तृत सर्वे, कई इलाकों में ग्रेफाइट, डोलोमाइट और कोयले के हैं भंडार

पलामूः जिले में औद्योगिक विकास को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है. इसी कड़ी में पलामू के इलाके में खनिज संपदा को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक विस्तृत सर्वे की तैयारी की जा रही है. सर्वे के बाद पलामू और गढ़वा के इलाके में मौजूद खनिज संपदा के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता की भी जानकारी निकलकर सामने आएगी.

ग्रेफाइट का एक विशाल भंडार मौजूद हैः सांसद विष्णुदयाल राम

दरअसल कुछ दिनों पहले पलामू के बिश्रामपुर के इलाके में ग्रेफाइट मिलने की चर्चा शुरू हुई थी. जबकि पलामू के सतबरवा के इलाके में उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट का एक विशाल भंडार मिला है. पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम के अनुसार बिश्रामपुर के इलाके में मिले ग्रेफाइट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से एक विस्तृत सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है.

जानकारी देते पलामू सांसद विष्णुदयाल राम (Etv Bharat)

पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि पलामू के इलाके में औद्योगिक विकास के लिए जीएसआई के द्वारा विस्तृत सर्वे करवाया जाएगा. इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही खनिज संपदा की नीलामी की जाएगी और नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों को जानकारी मिल पाएगी.

पलामू के इलाके में ग्रेफाइट, डोलोमाइट और कोयले का भंडार

पलामू के इलाके में ग्रेफाइट, डोलोमाइट और कोयले के भंडार मौजूद हैं. कई इलाकों में सर्वे के बाद खनिज संपदा की जानकारी निकलकर सामने आई है. पलामू के राजहरा के इलाके में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, जहां अंग्रेजों के जमाने से माइनिंग का कार्य शुरू हुआ था. बूढ़ापहाड़ से सटे हुए इलाकों में भी कोयले के मौजूद होने के सबूत मिले हैं.