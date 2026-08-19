पलामू और गढ़वा में खनिज संपदा को लेकर होगा विस्तृत सर्वे, कई इलाकों में ग्रेफाइट, डोलोमाइट और कोयले के हैं भंडार

पलामू और गढ़वा में खनिज संपदा को लेकर होगा विस्तृत सर्वे, कई इलाकों में ग्रेफाइट, डोलोमाइट और कोयले के हैं भंडार
पलामू के कई इलाकों में ग्रेफाइट, डोलोमाइट, कोयले के भंडार होने की जानकारी मिली है, अब वहां पर सर्वे कराया जाएगा.
Published : August 19, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 6:35 PM IST
पलामूः जिले में औद्योगिक विकास को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है. इसी कड़ी में पलामू के इलाके में खनिज संपदा को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक विस्तृत सर्वे की तैयारी की जा रही है. सर्वे के बाद पलामू और गढ़वा के इलाके में मौजूद खनिज संपदा के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता की भी जानकारी निकलकर सामने आएगी.
ग्रेफाइट का एक विशाल भंडार मौजूद हैः सांसद विष्णुदयाल राम
दरअसल कुछ दिनों पहले पलामू के बिश्रामपुर के इलाके में ग्रेफाइट मिलने की चर्चा शुरू हुई थी. जबकि पलामू के सतबरवा के इलाके में उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट का एक विशाल भंडार मिला है. पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम के अनुसार बिश्रामपुर के इलाके में मिले ग्रेफाइट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से एक विस्तृत सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है.
पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि पलामू के इलाके में औद्योगिक विकास के लिए जीएसआई के द्वारा विस्तृत सर्वे करवाया जाएगा. इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही खनिज संपदा की नीलामी की जाएगी और नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों को जानकारी मिल पाएगी.
पलामू के इलाके में ग्रेफाइट, डोलोमाइट और कोयले का भंडार
पलामू के इलाके में ग्रेफाइट, डोलोमाइट और कोयले के भंडार मौजूद हैं. कई इलाकों में सर्वे के बाद खनिज संपदा की जानकारी निकलकर सामने आई है. पलामू के राजहरा के इलाके में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, जहां अंग्रेजों के जमाने से माइनिंग का कार्य शुरू हुआ था. बूढ़ापहाड़ से सटे हुए इलाकों में भी कोयले के मौजूद होने के सबूत मिले हैं.
गढ़वा के कई इलाकों में बॉक्साइट के भी भंडार हैं
पलामू संसदीय क्षेत्र के गढ़वा के भवनाथपुर के इलाके में डोलोमाइट के भंडार मिले थे. जबकि पलामू और गढ़वा के विभिन्न इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाला ग्रेफाइट मिला है. इसके अलावा पलामू के इलाके के पत्थर और बालू की मांग पूरे देश में है. गढ़वा के कई इलाकों में बॉक्साइट के भी भंडार होने की जानकारी निकल कर सामने आई है.
पलामू इलाके की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित नहीं, यह एक औद्योगिक केंद्र है
पलामू के इलाके का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है. इस इलाके में कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिले. पलामू के रेहला में सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री मौजूद है. पलामू के जपला में एक सीमेंट फैक्ट्री थी जो दशकों पहले बंद हो गई. गढ़वा के भवनाथपुर के इलाके में डोलोमाइट चूना पत्थर के माइंस हुआ करते थे जो बंद हो गए हैं. गढ़वा में बॉक्साइट के खनन से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता था लेकिन वह खत्म हो गया. पलामू के चैनपुर के सोकरा के इलाके में किसी जमाने में बड़े पैमाने पर ग्रेफाइट की माइनिंग होती थी जो बाद में बंद हो गई.
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