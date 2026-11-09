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मुगल और ब्रिटिश इतिहास समेटे उत्तर भारत का प्रसिद्ध 'बटेश्वर मेला', जहां बिकते हैं BMW से भी महंगे घोड़े, जानिए इस बार क्या है खास

प्रसिद्ध बटेश्वर मेला ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : आगरा का बटेश्वरधाम देश में छोटी काशी और तीर्थों का भांजा के नाम से प्रसिद्ध है, यहां हर साल दीपावली के बाद लगने वाला 400 साल पुराना पशु और लोक मेला न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने भीतर मुगल और ब्रिटिश काल का एक गौरवशाली इतिहास भी समेटे हुए है. यह वही मेला है जहां से पहले मुगल सेना, फिर ब्रिटिश सेना के लिए बेहतरीन नस्ल के घोड़े, ऊंट और खच्चरों की खरीदारी की जाती थी. इस स्पेशल स्टोरी में जानिए इस ऐतिहासिक मेले की खासियत, इतिहास, महत्व और इस साल के आयोजन की पूरी जानकारी...

प्रसिद्ध 'बटेश्वर मेला' (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, आगरा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बाह तहसील में यमुना नदी के किनारे बटेश्वर गांव बसा हुआ है. यह ऐतिहासिक गांव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक निवास स्थान है. बटेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यहां यमुना के तट पर भव्य शिव मंदिरों की श्रृंखला है. यहां हर साल दीपावली के बाद एक प्राचीन और ऐतिहासिक पशु व लोक मेला लगता है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं.

बटेश्वर मेला (Photo Credit; ETV Bharat) इस मेले को लेकर आगरा जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि बटेश्वर मेला का आयोजन जिला पंचायत हर साल कराती है. जिसकी तैयारियों को लेकर संयुक्त बैठक हो चुकी है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं, पशु पालक, पशु व्यापारी और पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. यमुना के घाटों पर नहाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में स्थानीय और पीएसी गोताखोर तैनात किए गए हैं. इसी तरह पेयजल, बिजली समेत सभी बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

"ताज महोत्सव की तर्ज पर लगेगा मेला"



जिला पंचायत अध्यक्ष मंजु भदौरिया ने बताया कि इस बार इंटरनेशनल फेयर ताज महोत्सव की तर्ज पर बटेश्वर में पशु मेला और लोक मेला लगाया जाएगा. 11 नवंबर को भव्य और दिव्य दीपोत्सव और यमुना महाआरती के साथ मेले का शुभारंभ होगा, जिसमें देशभर से पशु पालक और व्यापारी आएंगे. उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही पशुओं के लिए भी जगह जिला पंचायत की ओर से दी जा रही है, जहां पर तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं की जा रही हैं. यह मेला 28 नवंबर तक चलेगा. बटेश्वर मेला (Photo Credit; ETV Bharat) 'रन फॉर छोटी काशी'



जिला पंचायत अध्यक्ष मंजु भदौरिया ने बताया कि बटेश्वर मेला में 23 नवंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देशभर के मशहूर कवि शामिल होंगे. 26 नवंबर को बटेश्वर में 'रन फॉर छोटी काशी' का आयोजन किया जाएगा. इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाले धावक को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. उसके बाद 28 नवंबर को विशाल कुश्ती-दंगल आयोजित किया जाएगा. इसके बाद मेले का विधिवत समापन होगा. घोड़े और घोड़ी की नस्लें पहुंचीं



बटेश्वरधाम के मशहूर पशु मेले में यूपी के अलग-अलग जिलों के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से पशु व्यापारी, पशु पालक पहुंचने लगे हैं. जिससे मेले की रौनक बढ़ती जा रही है. मेले में पंजाबी, नकुली, अबलक, मारवाड़ी, काठियावाड़ी सहित अन्य नस्लों के घोड़े व घोड़ी आ चुके हैं और अभी आ रहे हैं. बटेश्वर मेला (Photo Credit; ETV Bharat) बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से महंगे घोड़े



मेले में बेशकीमती नस्लों के घोड़े पहुंच रहे हैं, जिनकी कीमत बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों से भी अधिक है. यहां आगरा के एत्मादपुर निवासी कमल कांत त्यागी के दो खास घोड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं. सफेद रंग का 36 माह का घोड़ा बादल और काले रंग का 30 माह का घोड़ा चेतक है, जिसकी कीमत तीन-तीन करोड़ रुपए है. ऐसे ही कन्नौज और अन्य जिले से भी 35 से 51 लाख रुपये कीमत वाले घोड़े आए हैं. इस बार क्या है खास (Photo Credit; ETV Bharat)

यमुना की धारा मोड़ी, बनवाए 101 शिव मंदिर



बटेश्वर तीर्थ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि 1646 में तत्कालीन भदावर नरेश बदन सिंह ने बटेश्वर में यमुना नदी पर अर्द्धचंद्राकार बांध बनवाया था, जिससे नदी की धारा मुड़ गई. इसी किनारे पर उन्होंने ब्रह्मलाल जी महादेव मंदिर का निर्माण कराया. देश में एकमात्र ऐसी जगह बटेश्वरधाम है, जहां करीब पांच किलोमीटर तक यमुना नदी उल्टी दिशा में बहती हैं. राजा बदन सिंह ने मंदिर की आमदनी बढ़ाने और बेहतर देखरेख के लिए बटेश्वर में लोक और पशु मेले की शुरुआत की थी, जो समय के साथ घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो गया. इसे तीर्थों का भांजा और छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है. बटेश्वर मेले में पहले हवाई जहाज की जॉय राइडिंग भी कराई जाती थी. बटेश्वर मेले की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat) हाथी तक बिकते थे यहां



इतिहासकार राजकिशोर राजे ने बताया कि बटेश्वर में यमुना किनारे भदावर राजघराने ने 101 शिव मंदिर बनवाए. जिनमें अलग-अलग नाम से भगवान शिव की स्थापना कराई. वर्तमान में यहां पर 50 शिव मंदिर मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि बटेश्वर पशु मेले से पहले मुगल सेना के लिए घोड़े, खच्चर और अन्य पशु खरीदे जाते थे. फिर ब्रिटिश हुकूमत भी अपनी सेना के लिए घोड़े समेत अन्य पशुओं की खरीदारी यहां से करती थी. यहां पर हाथी तक की बिक्री और खरीद होती थी. जब देश आजाद हुआ तो इंडियन कैवलरी के लिए भी बटेश्वर मेले से घोड़े खरीदे गए. अभी भी कई राज्यों की पुलिस के लिए घोड़ों की खरीद होती है. हालांकि अब बटेश्वर मेले का स्वरूप पहले जैसा नहीं है. अब यहां पर हाथी नहीं आते हैं. इसके साथ ही बैल और गाय की खरीद और बिक्री बेहद कम है. बटेश्वर मेला (Photo Credit; ETV Bharat)