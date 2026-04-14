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पेड़ से गिरने वाले पत्ते से लोगों को हो रही है कमाई, कंपोस्ट की हो रही है नोएडा और हरियाणा में डिमांड

पलामू में पत्तों से तैयार कंपोस्ट से महिलाओं को रोजगार मिला है. पत्तों से तैयार कंपोस्ट की मांग नोएडा और हरियाणा में हो रही है.

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सूखे पत्तों से कंपोस्ट तैयार करती महिलाएं (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 14, 2026 at 5:32 PM IST

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पलामू: पतझड़ के मौसम में पेड़ से गिरने वाले पत्तों को लोग बेकार समझ लेते हैं. इन पत्तों को फेंक दिया जाता है या इनमें आग लगा दी जाती है. लेकिन यही पत्ते अब कमाई के बड़े साधन बन गए हैं. पलामू, गढ़वा और लातेहार की इलाकों में पत्तों से कंपोस्ट तैयार की जा रही है. जिसकी मांग झारखंड के अलावा कई राज्यों में हो रही है.

दरअसल 2025 में पलामू टाइगर रिजर्व ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पत्तों से कंपोस्ट तैयार करने की शुरुआत की थी. ईको डेवलपमेंट समिति से जुड़ी महिलाएं और अन्य लोगों को पत्तों से कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी गई. शुरुआती दौर में पलामू टाइगर रिजर्व की तरफ से मदद की गई थी. ट्रेनिंग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोग पत्तों से कंपोस्ट तैयार करने की योजना से जुड़े हैं.

संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

2025 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पत्तों से कंपोस्ट बनाने की योजना तैयार की गई थी. ईको डेवलपमेंट समिति और वन समितियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई थी. इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ग्रामीण पत्तों को नष्ट करने के लिए जंगल में आग नहीं लगाएंगे. साथ ही उनके लिए रोजगार के एक नए अवसर मिल रहे हैं. कंपोस्ट तैयार करने वाले महिलाओं को कंपोस्ट दीदी की उपाधि दी गई है:- प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

शुरुआती दौर में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पत्तों से तैयार कंपोस्ट को खरीदता था. अब इसकी गुणवत्ता को देखते हुए नोएडा और हरियाणा के फार्मिंग कंपनियों ने ईको डेवलपमेंट समिति और वन समितियों से कंपोस्ट को खरीदने की इच्छा जताई है. स्थानीय बाजार में पत्तों से तैयार कंपोस्ट की कीमत 15 रुपए प्रति किलो तक है. लेकिन नोएडा के फार्मिंग कंपनी ने 25 रुपए प्रति किलो खरीदने की इच्छा जताई है.

पत्तों को बेकार समझ कर फेंक देते थे. जबकि कई लोग इस जंगल में आग लगा देते हैं. अब इसको इकट्ठा करके बेच रहे हैं और इससे खाद तैयार हो रहा है:- अमोला देवी

कैसे तैयार होता है पत्तों से कंपोस्ट

पत्तों से कंपोस्ट को तैयार करना बेहद ही सरल विधि है. यह पूरी तरह से हर्बल है और खेतों में उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है. 55 से 60 दिनों में पत्ता से कंपोस्ट तैयार हो जाता है. कंपोस्ट को तैयार करने में गोबर और पानी का इस्तेमाल होता है. सबसे पहले पत्तों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनकी छोटे-छोटे टुकड़ों में कटाई की जाती है. कटाई के बाद पत्तों को गोबर के पानी में मिलाया जाता है. बाद में इन पत्तों को एक जगह ठोस करके इकट्ठा किया जाता है.

लगभग 55 से 60 दिनों में यही पत्ते कंपोस्ट के रूप में तैयार हो जाते हैं. 2025 में 28000 किलो कंपोस्ट तैयार हुआ था. वहीं 2026 में अब तक 1 लाख 75 हजार किलो कंपोस्ट तैयार हो रहा है. जबकि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके के 50 गांव सीधे तौर पर कंपोस्ट के उत्पादन से जुड़े हैं.

पत्तों को इकट्ठा किया जाता है और उनकी कटाई की जाती है. गोबर वाले पानी में मिलाया जाता है और बाद में इसको ठोस स्वरूप दिया जाता है. 55 से 60 दिनों में हर्बल कंपोस्ट तैयार हो जाता है:- केसमानी देवी, ग्रामीण

ग्रामीणों से किलो के हिसाब से पत्ते खरीद रही हैं समितियां

कंपोस्ट को तैयार करने के लिए ईको डेवलपमेंट समिति और वन समिति स्थानीय ग्रामीणों से पत्तों को खरीद रही है. समितियां किलो के हिसाब से ग्रामीणों से पत्ते को खरीदती है. ग्रामीण इन पत्तों को पहले बेकार समझकर यूं ही छोड़ देते थे या उनमें आग लगा देते थे. आग लगने से जंगल के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था. कई बार इस आग की चपेट में वन जीव भी आ जाते हैं. लेकिन अब यही पत्ते ग्रामीणों के लिए बड़े रोजगार के साधन बन रहे हैं. गुणवत्ता को देखते हुए अब बाहर की फार्मिंग कंपनियों ने कंपोस्ट की मांग कर रहे हैं.

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