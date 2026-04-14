ETV Bharat / state

पेड़ से गिरने वाले पत्ते से लोगों को हो रही है कमाई, कंपोस्ट की हो रही है नोएडा और हरियाणा में डिमांड

सूखे पत्तों से कंपोस्ट तैयार करती महिलाएं ( ईटीवी भारत )