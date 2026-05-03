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गाजियाबादः सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट से तैयार होगी खाद, 8 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्र में सीवर पाइपलाइन उपलब्ध नहीं होती है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने घर के आसपास ही सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाते है. इसी सेप्टिक टैंक में शौचालय से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल एकत्रित होता है. कुछ वक्त के बाद इस सेप्टिक टैंक को साफ करवाना आवश्यक होता है. ऐसे में सफाई के दौरान सेप्टिक टैंक से अपशिष्ट को निकाला जाता है. कई बार देखा गया है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट को कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिसके चलते बीमारियां होने या फिर गंदगी होने की संभावना बनी रहती है. ऐसे में इस समस्या से निजात पाने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है.

गाजियाबाद में तकरीबन आठ लाख से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. अनुमान के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्र में तकरीबन पचास हजeर से अधिक सेप्टिक टैंक मौजूद है. ऐसे में इन सेप्टिक टैंक से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का अब न सिर्फ सही ढंग से निस्तारण होगा बल्कि इस वेस्ट मटेरियल से खाद बनाया जाएगा. जिला प्रशासन की ओर से सेप्टिक टैंक से निकलने वाले स्लज यानी कि मल-मूत्र अपशिष्ट से खाद तैयार किया जाएगा. इस पहल को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दो फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे.

जाहिद हुसैन, डीपीआरओ (ETV Bharat)

शासन को रिपोर्ट भेजी: फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) के माध्यम से सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल मूत्र के अपशिष्ट को खाद के रूप में तैयार किया जाएगा. जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को फीकल ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए थे. डीपीआरओ की ओर से भूमि का चिह्नांकन कर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है. अब शासन की टीम चिह्नित भूमि का सर्वे करने के लिए आएगी. सर्वे पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.