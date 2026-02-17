ETV Bharat / state

यूपी में निजी स्कूलों की तर्ज पर बनाए जाएंगे कम्पोजिट स्कूल, 25 करोड़ लागत आएगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को कार्यपालिका और जनप्रतिनिधियों के संबंधों को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली. नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते और दलाली में व्यस्त रहते हैं. दूसरी ओर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह अपने सदन में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो-दो कम्पोजिट स्कूल बनाए जाएंगे.

प्रत्येक जिले में दो-दो कम्पोजिट स्कूल: प्रत्येक स्कूल की लागत 25 करोड रुपये होगी. उन्होंने दावा किया कि इन स्कूल में निजी स्कूलों जैसी व्यवस्थाएं होंगी और बच्चों के एडमिशन की मारामारी रहेगी. सदन में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि कार्यपालिका का विधायिका पर हावी होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. इस संदर्भ में उन्होंने पीठ से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि सदन की गरिमा की अवहेलना हो रही है.

सभी दलों के विधायक परेशान: समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख़्तर ने भी कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को भी धरने पर बैठना पड़ता है. उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी की सुनवाई नहीं करते, जिससे सभी दलों के विधायक परेशान हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे नौकरशाही पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके. सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने भी अधिकारियों पर फोन न उठाने और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया.

अधिकारियों की लापरवाही का मुद्दा उठा: संग्राम सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी अधिकारी द्वारा उसकी अवहेलना न होने पाए. सपा विधायक रागिनी सोनकर भी अधिकारियों की कथित लापरवाही का मुद्दा उठाते हुए जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की मांग की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मामला पीठ के संज्ञान में है. इस पर उचित व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत कर ठोस समाधान निकालने का आश्वासन दिया.