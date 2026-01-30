ETV Bharat / state

करोड़ों रुपए की कंपोजिट बिल्डिंग भगवान भरोसे, शाम के बाद न सुरक्षा-न सीसीटीवी, असमाजिक तत्वों का बन रहा अड्डा

सरकारी दफ्तरों को एक साथ लाने के लिए धमतरी में कंपोजिट बिल्डिंग बनाई गई. कार्यालय समय के बाद यहां सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

Composite building Dhamtari
करोड़ों रुपए की कंपोजिट बिल्डिंग भगवान भरोसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में करोड़ों रुपए से बने एक मात्र कंपोजिट बिल्डिंग की हालत अब भगवान भरोसे दिख रही है. यहां डेढ़ दर्जन से ज्यादा विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जीरो है. यहां न तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और न ही कोई गार्ड तैनात है. इतना ही नहीं यहां के चैनल गेट चौबीसो घंटे खुले रहते हैं. अंधेर और सन्नाटा ऐसा कि वारदात या हादसे का डर बना रहता है.

यहां का जायजा लिया ETV भारत के संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने-

धमतरी के कंपोजिट बिल्डिंग में सन्नाटा, कार्यालय समय के बाद सुरक्षा पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकारी दफ्तरों को एक साथ लाने के लिए बना भवन

धमतरी जिले में रुद्री स्थित कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय के आगे एक बड़ी कंपोजिट बिल्डिंग है. यहां पर शिक्षा विभाग, रोजगार कार्यालय समेत डेढ़ दर्जन विभाग संचालित होते हैं. शहर में इधर-उधर बिखरे तमाम सरकारी दफ्तरों को एक जगह पर लाने और आम लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था. करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब यहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है.

Composite building Dhamtari
सरकारी दफ्तरों को एक साथ लाने के लिए धमतरी में कंपोजिट बिल्डिंग बनाई गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहीं चैनल गेट टूटा, कहीं ताले में जंग

रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट ही सहारा है. सिर्फ दिन में चमचमाती इस बड़े और भारी भरकम बिल्डिंग में रात में एक लाइट जलते हुए भी नहीं दिखती. यहां मुख्य गेट के पास एक बैंक भी संचालित होता है. बिल्डिंग के सामने मुख्य दो चैनल गेट हैं. यहां सामने कैमरे लगे हो सकते है लेकिन कंपोजिट बिल्डिंग के अगल-बगल में पार्किंग स्थल है यहां से भी बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए बड़े चैनल गेट लगे हुए हैं. ये गेट शायद ही कभी बंद हुए हों, सभी गेटों में ताला शो पीस बना हुआ है. काफी पुराना और जंग लगा हुआ है. चैनल गेट भी कई जगहों से टूटा हुआ है.

Composite building Dhamtari
कहीं चैनल गेट टूटा, कहीं ताले में जंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मामले पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन कलेक्टर साहब मगरलोड दौरे पर हैं. जनता के पैसों से बने सरकारी बिल्डिंग को अफसर सिर्फ अपने कार्यालय टाइम तक उपयोग करते हैं. उसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये बड़ा सवाल है.

पोषण पुनर्वास केंद्र का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, कुपोषित बच्चों के उचित इलाज के निर्देश
धमतरी के आमदी धान खरीदी केंद्र पर किसानों का प्रदर्शन, कांग्रेस ने की टोकन लिमिट बढ़ाने की मांग
टोकन नहीं कटने से किसानों का प्रदर्शन, एसडीएम दफ्तर के बाहर दिया धरना

TAGGED:

COMPOSITE BUILDING SECURITY ISSUE
DHAMTARI SECURITY ISSUE
कंपोजिट बिल्डिंग सुरक्षा व्यवस्था
धमतरी क्राइम
COMPOSITE BUILDING DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.