करोड़ों रुपए की कंपोजिट बिल्डिंग भगवान भरोसे, शाम के बाद न सुरक्षा-न सीसीटीवी, असमाजिक तत्वों का बन रहा अड्डा

धमतरी के कंपोजिट बिल्डिंग में सन्नाटा, कार्यालय समय के बाद सुरक्षा पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: जिले में करोड़ों रुपए से बने एक मात्र कंपोजिट बिल्डिंग की हालत अब भगवान भरोसे दिख रही है. यहां डेढ़ दर्जन से ज्यादा विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जीरो है. यहां न तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और न ही कोई गार्ड तैनात है. इतना ही नहीं यहां के चैनल गेट चौबीसो घंटे खुले रहते हैं. अंधेर और सन्नाटा ऐसा कि वारदात या हादसे का डर बना रहता है.

सरकारी दफ्तरों को एक साथ लाने के लिए बना भवन

धमतरी जिले में रुद्री स्थित कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय के आगे एक बड़ी कंपोजिट बिल्डिंग है. यहां पर शिक्षा विभाग, रोजगार कार्यालय समेत डेढ़ दर्जन विभाग संचालित होते हैं. शहर में इधर-उधर बिखरे तमाम सरकारी दफ्तरों को एक जगह पर लाने और आम लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था. करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब यहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है.

सरकारी दफ्तरों को एक साथ लाने के लिए धमतरी में कंपोजिट बिल्डिंग बनाई गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहीं चैनल गेट टूटा, कहीं ताले में जंग

रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट ही सहारा है. सिर्फ दिन में चमचमाती इस बड़े और भारी भरकम बिल्डिंग में रात में एक लाइट जलते हुए भी नहीं दिखती. यहां मुख्य गेट के पास एक बैंक भी संचालित होता है. बिल्डिंग के सामने मुख्य दो चैनल गेट हैं. यहां सामने कैमरे लगे हो सकते है लेकिन कंपोजिट बिल्डिंग के अगल-बगल में पार्किंग स्थल है यहां से भी बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए बड़े चैनल गेट लगे हुए हैं. ये गेट शायद ही कभी बंद हुए हों, सभी गेटों में ताला शो पीस बना हुआ है. काफी पुराना और जंग लगा हुआ है. चैनल गेट भी कई जगहों से टूटा हुआ है.

कहीं चैनल गेट टूटा, कहीं ताले में जंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मामले पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन कलेक्टर साहब मगरलोड दौरे पर हैं. जनता के पैसों से बने सरकारी बिल्डिंग को अफसर सिर्फ अपने कार्यालय टाइम तक उपयोग करते हैं. उसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये बड़ा सवाल है.