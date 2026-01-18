हिमाचल में जटिल सर्जरी, बिना चीरा लगाए निकाली बच्चेदानी, मेडिकल फील्ड में बड़ी उपलब्धि
हिमाचल में ये जटिल सर्जरी सरकारी अस्पताल में की गई है. महिला रोग विशेषज्ञ ने इस सर्जरी को अंजाम दिया है.
Published : January 18, 2026 at 1:13 PM IST
मंडी: जिला मंडी के सिविल अस्पताल सुंदरनगर ने मेडिकल फिल्ड में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है. सिविल अस्पताल सुंदरनगर के महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकुश शर्मा ने अपनी अनुभवी मेडिकल टीम के साथ बिना पेट में चीरा लगाए (प्राकृतिक मार्ग से) बच्चेदानी निकालने की अत्यंत जटिल चिकित्सा प्रक्रिया (medical procedures) को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता को भी साबित किया है. अस्पताल के लिए इस सफलता को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
"ये तकनीक बहुत ज्यादा कौशल की मांग करती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग, इंफेक्शन और जटिलताओं (Complications) की आशंका को न्यूनतम रखना होता है. इस पद्धति से मरीज को कम दर्द, न्यूनतम रक्तस्राव और जल्द स्वास्थ्य लाभ मिलता है. ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही हैं." - डॉ. अंकुश शर्मा, महिला रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल सुंदरनगर
इन डॉक्टरों ने दिया सर्जरी को अंजाम
सिविल अस्पताल सुंदरनगर के महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकुश शर्मा ने बताया कि महिला मरीज लंबे समय से बच्चेदानी से जुड़ी गंभीर समस्या से जूझ रही थी. सारी जांच, जरूरी टेस्ट और स्पेशलिस्ट की सलाह के बाद ये फैसला लिया गया कि मरीज के लिए बिना चीरा लगाए बच्चेदानी निकालना ही सबसे सुरक्षित, प्रभावी और कम जोखिम वाला ऑप्शन रहेगा. इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को सफल बनाने में एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. दिव्यकांत और डॉ. यशा की महत्वपूर्ण भूमिका रही. वहीं, ऑपरेशन थिएटर की अनुभवी टीम, नर्स संगीता, आशा, बिंदिया और ओटीए जीवन, प्रकाश, गोपाल और चिंता ने पूर्ण समन्वय, अनुशासन और दक्षता के साथ कार्य करते हुए इस जटिल प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा किया.
अब महिलाओं को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा शहर से बाहर
डॉ. अंकुश शर्मा ने कहा कि अस्पताल की इस उपलब्धि के पीछे एसएमओ डॉ. चमन सिंह ठाकुर का कुशल प्रशासनिक नेतृत्व भी एक मजबूत आधार रहा. उनके मार्गदर्शन में सिविल अस्पताल सुंदरनगर में मेडिकल फैसिलिटी को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अब यहां जटिल ऑपरेशनों को भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है. इस सफलता के बाद क्षेत्र की महिलाओं को गंभीर स्त्री रोग संबंधी इलाज के लिए बड़े शहरों या महंगे निजी अस्पतालों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा. सरकारी अस्पताल में ही आधुनिक और फ्री इलाज मिलने से आम जनता को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत मिलेगी. यह उपलब्धि न सिर्फ सिविल अस्पताल सुंदरनगर की कार्यक्षमता और विशेषज्ञता को दर्शाती है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जनता के विश्वास को भी और अधिक मजबूत करती है.