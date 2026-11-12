RIMS में पेट की मुख्य रक्तवाहिनी के विशाल फैलाव का जटिल ऑपरेशन संपन्न सफलतापूर्वक! रिम्स निदेशक ने टीम को दी बधाई
रिम्स के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग ने महिला मरीज की पेट की मुख्य रक्तवाहिनी के अत्यधिक फैलाव का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 12, 2026 at 12:19 AM IST
रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रिम्स के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग (CTVS) ने एक महिला मरीज की पेट की मुख्य रक्तवाहिनी के अत्यधिक फैलाव का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है. करीब 12 दिन पहले हुए इस ऑपरेशन के बाद मरीज के स्वस्थ होने के बाद रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार महतो ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की और बताया कि इस बीमारी को मेडिकल भाषा में 'एब्डॉमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म' कहा जाता है, इसमें हृदय से शरीर के निचले हिस्से तक खून पहुंचाने वाली मुख्य रक्तवाहिनी का पेट के अंदर का एक हिस्सा असामान्य रूप से फूलकर कमजोर हो जाता है, इसके फटने पर जानलेवा आंतरिक रक्तस्राव का खतरा रहता है.
चुनौतीपूर्ण था ऑपरेशन
उन्होंने बताया कि महिला मरीज में पेट की मुख्य रक्तवाहिनी का लगभग 10–12 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा काफी अधिक फूल गया था और उसमें कैल्शियम जमा होने के कारण वह बहुत कठोर हो गया था. बीमारी का फैलाव दोनों पैरों में खून पहुंचाने वाली मुख्य रक्तवाहिनियों तक भी था, इस कारण ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था. रिम्स की हृदय शल्य चिकित्सा टीम ने सावधानीपूर्वक प्रभावित रक्तवाहिनी को अलग किया और खराब हिस्से को हटाकर उसकी जगह विशेष प्रकार की कृत्रिम रक्तवाहिनी लगाई, जिसकी दो शाखाएं थीं. इन दोनों शाखाओं को दाएं और बाएं पैर में खून पहुंचाने वाली रक्तवाहिनियों से जोड़ा गया. इस तरह शरीर के निचले हिस्से में रक्त का प्रवाह फिर से स्थापित किया गया.
मरीज के सुरक्षित प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान
एनेस्थीसिया टीम में प्रोफेसर डॉ. शिव प्रिये (विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग एवं प्रभारी, कार्डियक एनेस्थीसिया) तथा डॉ. मुकेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. दोनों ने ऑपरेशन के दौरान एवं ऑपरेशन के बाद मरीज के सुरक्षित प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया. इस बड़े ऑपरेशन की एक विशेष उपलब्धि यह भी रही कि इसमें बहुत कम रक्त की जरूरत पड़ी. इस तरह के जटिल ऑपरेशन में सामान्यतः काफी रक्तस्राव हो सकता है और बड़ी मात्रा में रक्त एवं रक्त के दूसरे अवयवों की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इस मरीज का ऑपरेशन केवल 4 यूनिट रक्त चढ़ाकर सफलतापूर्वक पूरा किया गया. यह पूरी उपलब्धि सर्जिकल टीम की सावधानीपूर्वक कार्यप्रणाली, रक्तस्राव पर प्रभावी नियंत्रण तथा एनेस्थीसिया टीम के बेहतर समन्वय की वजह से हुआ.
स्थिर है मरीज
इस सफलता में ऑपरेशन थिएटर के कर्मचारियों, आईसीयू टीम, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. ऑपरेशन के 12वें दिन मरीज की स्थिति संतोषजनक है. मरीज स्थिर है और बिना किसी विशेष परेशानी के अपनी दैनिक गतिविधियां कर रही है, उसे शीघ्र ही अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की योजना है.
सफल उपचार की सराहना
इस जटिल ऑपरेशन की सफलता के बाद रिम्स के निदेशक डॉ. डीके सिन्हा एवं CTVS विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. पंकज बोदरा ने पूरी टीम को बधाई दी. उनके सामूहिक प्रयासों और सफल उपचार की सराहना की. रिम्स निदेशक ने कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि रिम्स में विभिन्न विशेषज्ञ विभागों के आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयास से जटिल से जटिल ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं. रिम्स झारखंड एवं आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर और उन्नत चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है.
डॉ. शिशिर कुमार महतो ने बताया कि यह जटिल ऑपरेशन रिम्स कार्डियो थोरेसिक विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. अंशुल कुमार के द्वारा डॉ. शील अवनीश के मार्गदर्शन में किया गया. डॉ. शील अवनीश IGIMS, पटना के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं. ऑपरेशन में डॉ. राकेश चौधरी (CTVS) एवं डॉ. अंजय (सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग) भी सक्रिय रूप से शामिल रहे.
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