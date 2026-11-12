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RIMS में पेट की मुख्य रक्तवाहिनी के विशाल फैलाव का जटिल ऑपरेशन संपन्न सफलतापूर्वक! रिम्स निदेशक ने टीम को दी बधाई

रिम्स, रांची ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रिम्स के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग (CTVS) ने एक महिला मरीज की पेट की मुख्य रक्तवाहिनी के अत्यधिक फैलाव का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है. करीब 12 दिन पहले हुए इस ऑपरेशन के बाद मरीज के स्वस्थ होने के बाद रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार महतो ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की और बताया कि इस बीमारी को मेडिकल भाषा में 'एब्डॉमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म' कहा जाता है, इसमें हृदय से शरीर के निचले हिस्से तक खून पहुंचाने वाली मुख्य रक्तवाहिनी का पेट के अंदर का एक हिस्सा असामान्य रूप से फूलकर कमजोर हो जाता है, इसके फटने पर जानलेवा आंतरिक रक्तस्राव का खतरा रहता है.

चुनौतीपूर्ण था ऑपरेशन