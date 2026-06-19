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SMS अस्पताल में जटिल सर्जरी, 15 वर्षीय किशोरी के पेट से निकाला गया 12 किलो का विशाल ट्यूमर

SMS अस्पताल में जटिल सर्जरी ( ETV Bharat Jaipur )