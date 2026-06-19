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SMS अस्पताल में जटिल सर्जरी, 15 वर्षीय किशोरी के पेट से निकाला गया 12 किलो का विशाल ट्यूमर

किशोरी कई महीनों से पेट में लगातार बढ़ती सूजन और भारीपन से परेशान थी. उसकी दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित होने लगी थीं.

Jaipur SMS Hospital
SMS अस्पताल में जटिल सर्जरी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 2:20 PM IST

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जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जयपुर के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए झुंझुनू जिले के सिघाना निवासी 15 वर्षीय किशोरी के पेट से लगभग 12 किलोग्राम वजनी विशाल एब्डॉमिनल ट्यूमर (गांठ) निकालने में सफलता प्राप्त की है. किशोरी पिछले कई महीनों से पेट में लगातार बढ़ती सूजन, भारीपन तथा भोजन करने में कठिनाई की समस्या से जूझ रही थी.

ट्यूमर के बढ़ते आकार के कारण उसकी दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित होने लगी थीं. जांच के बाद उसे SMS अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया. गुरुवार को सर्जरी विभाग की विशेषज्ञ टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया. ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक डॉ. हनुमान खोजा ने बताया कि सर्जरी के दौरान मरीज के पेट में लगभग 12 किलोग्राम वजनी विशाल ट्यूमर पाया गया, जिसने पेट के अधिकांश हिस्से को घेर रखा था. अत्यंत सावधानी और उन्नत सर्जिकल तकनीक की सहायता से ट्यूमर को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया.

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एक महत्वपूर्ण उपलब्धि : यह जटिल सर्जरी में विभागाध्यक्ष डॉ. ऋचा जैन के निर्देशन में सम्पन्न हुई. ऑपरेशन टीम में डॉ. हनुमान खोजा, डॉ. द्रव्या, डॉ. आयुष एवं डॉ. भावना शामिल रहे. सहयोगी सर्जरी टीम में डॉ. फारुख खान, डॉ. दिनेश चंद शर्मा एवं डॉ. अक्षिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व डॉ. शैलेश ने किया।सर्जरी के बाद मरीज ठीक है. पेट की सूजन में कमी आई है तथा अब वह सामान्य रूप से भोजन ग्रहण कर पा रही है. साथ ही उसकी आंतों की क्रिया भी सामान्य हो गई है.

अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि मरीज का सम्पूर्ण उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया गया, जिससे परिवार पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ा. चिकित्सकों के अनुसार समय पर जांच, सही निदान और विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा के कारण मरीज को बड़ी राहत मिली है. SMS मेडिकल कॉलेज की यह सफल सर्जरी विभाग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

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COMPLEX SURGERY IN SMS
12 KG TUMOR REMOVED
15 वर्षीय किशोरी
JAIPUR SMS HOSPITAL

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