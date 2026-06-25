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एसएमएस अस्पताल में दुर्लभ एवं जटिल सर्जरी: सात ट्रेकीयल छल्ले हटाकर 29 वर्षीय युवती को दी नई जिंदगी

SMS अस्पताल के सर्जनों ने राजस्थान में पहली बार सात ट्रेकीयल छल्ले निकालकर श्वासनली का सफल पुनर्निर्माण किया और 29 वर्षीय युवती की जान बचाई.

एसएमएस अस्पताल में जटिल सर्जरी
एसएमएस अस्पताल में जटिल सर्जरी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 7:36 PM IST

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जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल, जयपुर के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने एक बेहद दुर्लभ और जटिल शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक संपन्न कर 29 वर्षीय युवती को नया जीवन प्रदान किया है. डॉक्टरों ने मुख्य श्वासनली (ट्रेकिया) के गंभीर रूप से सिकुड़े हुए हिस्से को निकाला, जिसमें से सात ट्रेकीयल छल्ले (Tracheal Rings) हटाए गए और फिर श्वासनली के दोनों सिरों को कुशलतापूर्वक जोड़ दिया. यह प्रक्रिया राजस्थान में अपने प्रकार की पहली सफल उपलब्धि मानी जा रही है.

अजमेर की रहने वाली 29 वर्षीय महिला मरीज 10 जनवरी 2024 को एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी. दुर्घटना में उसके सिर में गंभीर चोट आई थी. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सिर का ऑपरेशन किया गया. मरीज लगभग एक माह तक कोमा में रही. इस दौरान सांस लेने में मदद के लिए उसके गले में ट्रेकियोस्टोमी की गई, जो करीब एक माह तक रही. इसके बाद मरीज को लगातार सांस लेने में दिक्कत होने लगी. कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और समस्या बढ़ती गई. इसके बाद मरीज को जयपुर लाया गया और डॉ. संजीव देवगढ़ा से परामर्श के बाद उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया. विस्तृत जांच में सीटी स्कैन और वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी से मुख्य श्वासनली में गंभीर ट्रेकीयल स्टेनोसिस (Tracheal Stenosis) की पुष्टि हुई.

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साढ़े चार घंटे चला जटिल ऑपरेशन: सीटीवीएस सर्जन डॉ. संजीव देवगढ़ा ने बताया कि 4 जून 2026 को मरीज का ऑपरेशन किया गया. सिकुड़न श्वासनली के निचले हिस्से तक फैली हुई थी, इसलिए श्वास और रक्त संचार बनाए रखने के लिए मरीज को हार्ट-लंग मशीन पर रखा गया. सर्जिकल टीम ने श्वासनली के गंभीर रूप से सिकुड़े हिस्से को हटाया, जिसमें कुल सात ट्रेकीयल छल्ले निकाले गए. इसके बाद श्वासनली के दोनों छोरों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया. ऑपरेशन के दौरान मरीज को 4 यूनिट रक्त भी चढ़ाया गया. पूरी शल्य क्रिया में लगभग साढ़े चार घंटे का समय लगा. सात ट्रेकीयल छल्लों को हटाकर श्वासनली का सफल पुनर्निर्माण अत्यंत दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण उपलब्धि है.

प्रदेश में पहली बार: चिकित्सकों के अनुसार ऐसे मामले विश्व स्तर पर भी बहुत कम दर्ज किए गए हैं और राजस्थान में यह पहली बार किया गया है. यह ऑपरेशन इसलिए भी बेहद जटिल था, क्योंकि श्वासनली के आसपास महत्वपूर्ण नसों और रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है. ऐसी स्थिति में मरीज को बोलने, निगलने या सांस लेने में स्थायी समस्या हो सकती है तथा मुख्य धमनियों को क्षति पहुंचने पर जान को भी खतरा हो सकता है.

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