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एसएमएस अस्पताल में दुर्लभ एवं जटिल सर्जरी: सात ट्रेकीयल छल्ले हटाकर 29 वर्षीय युवती को दी नई जिंदगी

एसएमएस अस्पताल में जटिल सर्जरी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल, जयपुर के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने एक बेहद दुर्लभ और जटिल शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक संपन्न कर 29 वर्षीय युवती को नया जीवन प्रदान किया है. डॉक्टरों ने मुख्य श्वासनली (ट्रेकिया) के गंभीर रूप से सिकुड़े हुए हिस्से को निकाला, जिसमें से सात ट्रेकीयल छल्ले (Tracheal Rings) हटाए गए और फिर श्वासनली के दोनों सिरों को कुशलतापूर्वक जोड़ दिया. यह प्रक्रिया राजस्थान में अपने प्रकार की पहली सफल उपलब्धि मानी जा रही है. अजमेर की रहने वाली 29 वर्षीय महिला मरीज 10 जनवरी 2024 को एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी. दुर्घटना में उसके सिर में गंभीर चोट आई थी. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सिर का ऑपरेशन किया गया. मरीज लगभग एक माह तक कोमा में रही. इस दौरान सांस लेने में मदद के लिए उसके गले में ट्रेकियोस्टोमी की गई, जो करीब एक माह तक रही. इसके बाद मरीज को लगातार सांस लेने में दिक्कत होने लगी. कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और समस्या बढ़ती गई. इसके बाद मरीज को जयपुर लाया गया और डॉ. संजीव देवगढ़ा से परामर्श के बाद उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया. विस्तृत जांच में सीटी स्कैन और वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी से मुख्य श्वासनली में गंभीर ट्रेकीयल स्टेनोसिस (Tracheal Stenosis) की पुष्टि हुई. इसे भी पढ़ें- SMS अस्पताल में जटिल सर्जरी, 15 वर्षीय किशोरी के पेट से निकाला गया 12 किलो का विशाल ट्यूमर