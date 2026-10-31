रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल में सफल हुई जटिल कैंसर सर्जरी, हार्ट से चिपकी कैंसर गांठ को हटाया
रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल में जटिल कैंसर सर्जरी की गई है.विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने हार्ट के पास से बड़ी गांठ निकाली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 7:23 PM IST
रायपुर : रायपुर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय यानि मेकाहारा ने एक बार फिर अपनी विशेषज्ञता साबित की है. कैंसर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने 60 साल के मरीज की छाती में हृदय के पास स्थित कैंसरयुक्त गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया है. ये गांठ हृदय की प्रमुख रक्त वाहिकाओं से चिपकी हुई थी, जिसे निकालना बेहद जोखिम भरा था.
60 साल के मरीज की जटिल कैंसर सर्जरी
60 वर्षीय मरीज छाती में दर्द और भारीपन की शिकायत लेकर मेकाहारा के कैंसर सर्जरी विभाग की OPD में पहुंचा था.इससे पहले मरीज की एक निजी अस्पताल में बायोप्सी हुई थी, जिसमें Invasive Thymoma की पुष्टि हुई थी. मरीज कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी ले चुका था. कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन में Anterior Mediastinum में लगभग 5 x 4.3 x 2.5 सेंटीमीटर की गांठ मिली, जो Aorta और Pulmonary Artery जैसी हृदय से जुड़ी प्रमुख रक्त वाहिकाओं से चिपकी हुई थी.
वरिष्ठ डॉक्टरों की बनीं टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंसर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता ने हार्ट, चेस्ट एंड वैस्कुलर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. के. के. साहू से परामर्श किया. दोनों विभागों ने संयुक्त ऑपरेशन का फैसला लिया. Median Sternotomy तकनीक से छाती के मध्य में चीरा लगाकर गांठ तक पहुंच बनाई गई. जांच में 5 x 4 CM की गांठ Ascending Aorta, Pulmonary Artery, बाएं फेफड़े और Pericardium से चिपकी मिली
हमने केस की जटिलता और मरीज की उम्र को देखते हुए लम्बे समय तक फॉलोअप में रखा. आज मरीज पूरी तरह ठीक है और सामान्य जीवन जी रहा है.करीब चार घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी में गांठ को हृदय की झिल्ली के एक हिस्से और बाएं फेफड़े के कुछ हिस्से के साथ सफलतापूर्वक निकाला गया - डॉ. आशुतोष गुप्ता, विभागाध्यक्ष, कैंसर सर्जरी
ऑपरेशन के बाद मरीज को किया गया डिस्चार्ज
ऑपरेशन के दौरान मरीज को दो यूनिट रक्त चढ़ाया गया. सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति स्थिर रही और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया. इस ऑपरेशन में डॉ. आशुतोष गुप्ता और डॉ. के. के. साहू के नेतृत्व में डॉ. किशन सोनी, डॉ. गुंजन अग्रवाल, डॉ. सोनम, डॉ. समृद्ध, डॉ. लावण्या, डॉ. आशीष मालव, डॉ. गौरव, डॉ. अक्षय और निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. संकल्प की टीम ने अहम भूमिका निभाई. मेकाहारा प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में गंभीर और जटिल बीमारियों का सफल इलाज लगातार जारी है.
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