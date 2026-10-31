ETV Bharat / state

रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल में सफल हुई जटिल कैंसर सर्जरी, हार्ट से चिपकी कैंसर गांठ को हटाया

रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल में सफल हुई जटिल कैंसर सर्जरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : रायपुर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय यानि मेकाहारा ने एक बार फिर अपनी विशेषज्ञता साबित की है. कैंसर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने 60 साल के मरीज की छाती में हृदय के पास स्थित कैंसरयुक्त गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया है. ये गांठ हृदय की प्रमुख रक्त वाहिकाओं से चिपकी हुई थी, जिसे निकालना बेहद जोखिम भरा था.

60 वर्षीय मरीज छाती में दर्द और भारीपन की शिकायत लेकर मेकाहारा के कैंसर सर्जरी विभाग की OPD में पहुंचा था.इससे पहले मरीज की एक निजी अस्पताल में बायोप्सी हुई थी, जिसमें Invasive Thymoma की पुष्टि हुई थी. मरीज कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी ले चुका था. कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन में Anterior Mediastinum में लगभग 5 x 4.3 x 2.5 सेंटीमीटर की गांठ मिली, जो Aorta और Pulmonary Artery जैसी हृदय से जुड़ी प्रमुख रक्त वाहिकाओं से चिपकी हुई थी.

कैंसर की जटिल गांठ को सफलतापूर्वक निकाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वरिष्ठ डॉक्टरों की बनीं टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंसर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता ने हार्ट, चेस्ट एंड वैस्कुलर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. के. के. साहू से परामर्श किया. दोनों विभागों ने संयुक्त ऑपरेशन का फैसला लिया. Median Sternotomy तकनीक से छाती के मध्य में चीरा लगाकर गांठ तक पहुंच बनाई गई. जांच में 5 x 4 CM की गांठ Ascending Aorta, Pulmonary Artery, बाएं फेफड़े और Pericardium से चिपकी मिली