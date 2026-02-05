ETV Bharat / state

2 साल की उपलब्धियां, 3 साल की योजनाएं, बिना बिल्डिंग और प्रैक्टिस के MBBS की पढ़ाई कर कैसे बनेंगे डॉक्टर ? सवालों से घिरे स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी संभाली, तब मेडिकल कॉलेजों के टेंडर तो लगे थे, लेकिन कहीं भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था. कोरबा में जमीन विवाद, महासमुंद में बिजली लाइन की समस्या और कांकेर में फॉरेस्ट क्लीयरेंस जैसी अड़चनें थी. सरकार ने इन सभी बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य शुरू कराया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने तीखा सवाल उठाया कि प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों में बिना भवन, बिना ओपीडी और बिना आईसीयू व्यवस्था के पिछले 2 वर्षों से एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जा रही है. ऐसे में 2 साल बाद यही छात्र डॉक्टर बन जाएंगे, जबकि उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं. इस सवाल पर मंत्री स्पष्ट जवाब देने से बचते और सफाई देते नजर आए.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, बीते 2 वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है. जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेज स्तर तक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन और आपातकालीन सेवाओं पर विशेष फोकस किया, जिससे आम नागरिकों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल रहा.

रायपुर: साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग की उपलब्धियों और आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना का खाका यहां पेश किया. मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और योजनाओं की लंबी सूची गिनाई, लेकिन इसी मंच पर बिना बिल्डिंग, बिना ओपीडी और बिना आईसीयू चल रहे मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई को लेकर उठे सवालों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया.





निर्माण प्रगति और 2026 का लक्ष्य

मंत्री जायसवाल के अनुसार महासमुंद मेडिकल कॉलेज का 62 प्रतिशत, कोरबा मेडिकल कॉलेज का लगभग 45 प्रतिशत और कांकेर मेडिकल कॉलेज का 40 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो गया है. ठेकेदारों को 1 वर्ष की अतिरिक्त समय सीमा दी गई है. अंतिम डेडलाइन 31 मार्च 2027 तय की गई है, जबकि सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2026 तक तीनों मेडिकल कॉलेजों को पूरा करने का है. स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि पहले बैच के छात्रों को इन्हीं कॉलेजों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा.





मानव संसाधन पर फोकस, भर्तियों का दावा

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानव संसाधन है. पिछले दो वर्षों में डीएचएस और एनएचएम के अंतर्गत डॉक्टर, नर्स और अन्य कैडरों के लगभग 1639 पदों पर नियुक्ति दी गई. वहीं 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती हर माह ऑनलाइन आवेदन के जरिए हो रही है.





स्वास्थ्य अधोसंरचना में बड़ा विस्तार



मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 15वें वित्त आयोग, PM-ABHIM और राज्य बजट के माध्यम से पिछले दो वर्षों में प्रदेश में

3 जिला अस्पताल

2 सिविल अस्पताल (220 बिस्तर)

8 सिविल अस्पताल (100 बिस्तर)

1 मानसिक अस्पताल (200 बिस्तर, सेन्दरी)

1 MCH अस्पताल

6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

34 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए





आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने प्राथमिक स्वास्थ्य की रीढ़

प्रदेश में 12 IPHL लैब, 31 BPHU और 1 क्रिटिकल हेल्थ केयर ब्लॉक स्वीकृत किए गए. मंत्री ने बताया कि आगामी तीन वर्षों में सभी विकासखंडों में BPHU और सभी जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में IPHL लैब स्थापित की जाएगी. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 2 वर्षों में लगभग 3 लाख आरोग्य मेले आयोजित हुए. जल्द ही 75 हाट बाजार मोबाइल मेडिकल यूनिट, 375 एम्बुलेंस और 30 रूरल मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की जाएगी.





आयुष्मान भारत से लाखों लोगों को मिला इलाज

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 वर्षों में 31.44 लाख से अधिक क्लेम प्रकरणों में 4551 करोड़ का भुगतान किया गया. राज्य के 90 प्रतिशत राशन कार्डधारकों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 2273 लाभार्थियों को 62.20 करोड़ रुपये का इलाज उपलब्ध कराया गया.





गुणवत्ता सुधार में ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ का दावा

NQAS के तहत 884 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों का गुणवत्ता प्रमाणीकरण किया गया. रायपुर और बलौदाबाजार जिला अस्पतालों की IPHL लैब को केंद्र सरकार से गुणवत्ता प्रमाणन मिला, जो देश में पहले और दूसरे अस्पताल बने. मंत्री ने बताया आगामी तीन वर्षों में सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को NQAS प्रमाणन देने की योजना है





टेली-मेडिसिन, टीकाकरण और बीमारियों पर नियंत्रण

मंत्री ने कहा, टेली-मेडिसिन से 2 लाख से अधिक लोगों को सेवाएं मिली. गैर संचारी रोगों के तहत 80 लाख से अधिक नागरिकों की BP-शुगर जांच और 20 लाख से अधिक लोगों की कैंसर जांच की गई. टीकाकरण लक्ष्य का 94 प्रतिशत से अधिक हासिल किया गया. 12 लाख टीबी संदिग्धों की जांच, 93 प्रतिशत सफलता दर और 4106 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया. मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.6 प्रतिशत से घटकर 0.59 प्रतिशत हो गई.





सिकल सेल और आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस

जनजातीय क्षेत्रों में 1.68 करोड़ लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 27,396 मरीज चिन्हित हुए. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई है.





आगामी तीन वर्षों की लोक स्वास्थ्य कार्ययोजना

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सभी ब्लॉकों में BPHU, 28 जिलों में IPHL लैब और 23 जिलों में क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे. 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों की BP और डायबिटीज की 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है. नए SNCU, न्यू बॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट और 18 नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे.





मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा विस्तार की घोषणा

कार्ययोजना के तहत 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए 300 पदों पर भर्ती, छह फिजियोथेरेपी कॉलेज, नौ नर्सिंग कॉलेज, पीजी सीटों में वृद्धि, जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संचालन और नवा रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना प्रस्तावित है.





दावों के बीच सवाल भी कायम

स्वास्थ्य मंत्री जहां 2026 तक मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पूरे होने का भरोसा दे रहे हैं, वहीं बिना बिल्डिंग और बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एमबीबीएस की पढ़ाई कर बना रहे डॉक्टर तैयार होने का सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है. उपलब्धियों और योजनाओं की लंबी सूची के बीच यह मुद्दा सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और नीतिगत प्रश्नचिह्न बनकर सामने आया है.



