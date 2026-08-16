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बैलेट पेपर से EVM तक DUSU चुनाव की पूरी कहानी: पहले घंटों चलती थी मतगणना, अब 20-25 मिनट में आ जाते हैं परिणाम

ईवीएम आने के बाद तेजी से बदली प्रक्रिया: 2006 में ईवीएम के इस्तेमाल के बाद सबसे बड़ा बदलाव मतगणना के समय में आया. अब वोट कागज पर नहीं बल्कि मशीन में रिकॉर्ड होने लगे. प्रोफेसर गुरमीत सिंह के मुताबिक, ईवीएम से करीब 20 से 25 मिनट में परिणाम निकालने की क्षमता विकसित हुई. हालांकि पूरी चुनावी प्रक्रिया और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में इससे अधिक समय लग सकता था. ईवीएम का फायदा सिर्फ समय बचाने तक सीमित नहीं रहा. कागजी मतपत्रों की छंटाई और उनके वैध या अवैध होने की जांच की जरूरत भी काफी कम हो गई. इससे मतगणना के दौरान होने वाली कई तरह की परेशानियां दूर हुईं.

मतदान के बाद अगले दिन आता था परिणाम: बैलेट पेपर के दौर में मतदान और मतगणना के बीच भी अंतर रहता था. मतदान खत्म होने के बाद मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाता था और आमतौर पर अगले दिन उनकी गिनती शुरू होती थी. इसका मतलब था कि छात्र जिस दिन मतदान करते थे, उसी दिन उन्हें यह पता नहीं चलता था कि चुनाव का परिणाम क्या रहा. अगले दिन मतगणना पूरी होने के बाद ही विजेता सामने आते थे. यानी मतदान से लेकर परिणाम तक पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा, मतपत्रों की निगरानी, छंटाई, गिनती और विवादों को सुलझाने के कई चरण शामिल होते थे.

सुबह शुरू होती थी गिनती, शाम तक चलता था काम: पुरानी व्यवस्था में मतगणना सुबह करीब 9-10 बजे शुरू होती थी. इसके बाद लगातार कई घंटे तक मतपत्रों की छंटाई और गिनती चलती रहती थी. कई बार शाम करीब छह बजे तक परिणाम सामने आते थे. इस प्रक्रिया में सिर्फ वोट गिनना ही चुनौती नहीं था. किसी मतपत्र को वैध माना जाए या अवैध, इस पर भी सवाल उठते थे. अगर किसी मतपत्र पर मतदान का निशान स्पष्ट नहीं होता था या नियमों के अनुसार वोट नहीं पड़ा होता था तो उसे लेकर विवाद हो सकता था.ऐसे मामलों में उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की ओर से आपत्ति भी उठाई जाती थी. कुछ चुनावी विवाद कोर्ट तक पहुंच जाते थे और इससे परिणाम की प्रक्रिया और लंबी हो सकती थी.

बैलेट पेपर के दौर में कैसे होती थी मतगणना?: बैलेट पेपर से चुनाव कराना आज की तुलना में काफी लंबी प्रक्रिया थी. मतदान पूरा होने के बाद मतपत्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता था. इसके बाद मतपत्रों को पद के हिसाब से अलग किया जाता था. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे पदों के लिए पड़े मतपत्रों को अलग-अलग करके उनकी गिनती की जाती थी. हर मतपत्र को देखकर यह तय करना पड़ता था कि वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं. यही वजह थी कि मतगणना में काफी समय लगता था. प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने बताया कि इस काम के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी. पुलिस लाइन से करीब 250 प्रशिक्षित सब-इंस्पेक्टरों को भी मतगणना में लगाया जाता था.

2006 में पहली बार डूसू चुनाव में आई ईवीएम: डूसू चुनाव में ईवीएम की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी. डीयू के पूर्व चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने बताया कि उस समय विश्वविद्यालय ने करीब 850 ईवीएम खरीदी थीं. यह बदलाव चुनाव प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से किया गया था. उन्होंने बताया कि उस समय तक छात्र बैलेट पेपर पर अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते थे. मतदान खत्म होने के बाद मतपत्रों को एक जगह जमा किया जाता था. फिर अलग-अलग पदों के मतपत्रों को छांटा जाता था और उसके बाद गिनती शुरू होती थी. ईवीएम ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया. मशीन पर बटन दबाते ही वोट दर्ज होने लगा और मतगणना के समय हजारों कागजी मतपत्रों को संभालने की जरूरत नहीं रही.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में करीब दो दशक पहले शुरू हुआ ईवीएम का सफर अब पूरे विश्वविद्यालय तक पहुंचने जा रहा है. 2006 में पहली बार डूसू के केंद्रीय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और उस समय 850 मशीनें खरीदी गई थीं. इससे पहले छात्रसंघ चुनाव बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के जरिए होते थे. मतदान के बाद मतपत्रों को अलग-अलग करना, वैध-अवैध वोट की जांच और एक-एक वोट की गिनती में कई घंटे लगते थे. कई बार परिणाम अगले दिन सामने आते थे. ईवीएम आने के बाद मतगणना का समय काफी कम हुआ और करीब 20-25 मिनट में परिणाम निकालने की क्षमता बनी. अब 2026 के चुनाव में कॉलेज छात्रसंघों में भी ईवीएम से मतदान कराने की तैयारी है. इसके लिए करीब 1,000 नई मशीनों की व्यवस्था की जा रही है. यानी डीयू में केंद्रीय और कॉलेज स्तर के चुनावों के लिए चली आ रही दो अलग-अलग मतदान व्यवस्थाएं खत्म होने की ओर हैं.

उसी दिन परिणाम की राह हुई आसान: ईवीएम के इस्तेमाल से डूसू चुनाव में परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया भी तेज हुई. बैलेट पेपर के दौर में जहां मतदान के बाद अगले दिन मतगणना होती थी, वहीं ईवीएम के दौर में मतदान के बाद उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित करना संभव हुआ. छात्रों को चुनाव परिणाम के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता था. उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रक्रिया जल्दी पूरी होने लगी. यही बदलाव बाद में डूसू चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को जरूरी बनाने वाला प्रमुख कारण बना.

शुरुआत में ईवीएम को लेकर भी थी आशंका: 2006 में जब पहली बार डूसू चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया तो यह व्यवस्था पूरी तरह नई थी. इसलिए शुरुआत में कुछ लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या छात्र मशीन के जरिए आसानी से मतदान कर पाएंगे. प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने बताया कि यह आशंका जल्द ही दूर हो गई. उन्होंने कहा कि जब देश के सामान्य मतदाता ईवीएम के जरिए मतदान कर सकते हैं तो विश्वविद्यालय के छात्र भी मशीन को आसानी से समझ सकते हैं. समय के साथ छात्रों और चुनाव अधिकारियों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल सामान्य प्रक्रिया बन गया.

डूसू का इतिहास ईवीएम से काफी पुराना: ईवीएम की शुरुआत 2006 में हुई, लेकिन डूसू का इतिहास इससे कई दशक पुराना है. दिल्ली विश्वविद्यालय की शताब्दी टाइमलाइन के अनुसार, 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का उद्घाटन हुआ था. इसके बाद डूसू धीरे-धीरे विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का प्रमुख मंच बन गया. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे पदों के लिए होने वाला चुनाव हर साल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में जरूरी भूमिका निभाता है. डूसू का प्रभाव केवल विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहा. यहां से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे कई लोग आगे चलकर सार्वजनिक जीवन और राजनीति में भी पहुंचे.

1973 में आया प्रत्यक्ष मतदान का बड़ा बदलाव: डूसू चुनाव की व्यवस्था शुरू से आज जैसी नहीं थी. छात्र सीधे डूसू के पदाधिकारियों को वोट नहीं देते थे. पहले कॉलेज स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से डूसू के नेतृत्व का चुनाव होता था. छात्रों ने इस व्यवस्था में बदलाव और सीधे मतदान की मांग को लेकर आंदोलन किया. इसके बाद 1973 में डूसू के पदाधिकारियों के लिए छात्रों के प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था शुरू हुई. इस बदलाव के बाद छात्र खुद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देकर डूसू के पदाधिकारियों का चुनाव करने लगे. इस तरह डूसू चुनाव में प्रत्यक्ष मतदान एक जरूरी पड़ाव बना.

2026 में 1,000 नई मशीनों के साथ कॉलेजों में भी ईवीएम से मतदान की तैयारी (ETV Bharat)

बैलेट पेपर की शुरुआत का सटीक साल स्पष्ट नहीं:डूसू के इतिहास में बैलेट पेपर के इस्तेमाल का एक निश्चित शुरुआती वर्ष मौजूद नहीं है. डीयू में लंबे समय तक छात्रसंघ चुनाव कागजी मतपत्र और बैलेट बॉक्स के जरिए होते रहे. बाद में केंद्रीय डूसू चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, जबकि कॉलेज स्तर पर बैलेट पेपर की व्यवस्था जारी रही.यानी डीयू में एक समय ऐसा था जब एक ही छात्रसंघ चुनाव व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर ईवीएम और कॉलेज स्तर पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था.

2026 में कॉलेजों में भी ईवीएम की तैयारी: अब 2026 के चुनाव में इस अंतर को खत्म करने की तैयारी है. डीयू में कॉलेज छात्रसंघ चुनाव भी ईवीएम के जरिए कराने की योजना है. इसके लिए 1,000 नई ईवीएम और 350 कंट्रोल यूनिट खरीदी गई है. इस बदलाव के बाद कॉलेजों में बैलेट पेपर छापने, बैलेट बॉक्स रखने और बड़ी संख्या में मतपत्रों की गिनती करने की जरूरत नहीं रहेगी. मतदान की प्रक्रिया केंद्रीय डूसू चुनाव के समान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लगेगी. इससे विश्वविद्यालय में चुनाव कराने की व्यवस्था को एकरूप बनाने की कोशिश होगी. हालांकि चुनाव के दौरान सुरक्षा, उम्मीदवारों की प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतगणना से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं अपनी जगह बनी रहेंगी. विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि अब प्रत्येक कॉलेज में ईवीएम के जरिए मतदान कराया जाएगा.

850 मशीनों से 1,000 नई ईवीएम तक पहुंचा सफर: डूसू चुनाव में ईवीएम की कहानी को देखें तो 2006 में करीब 850 मशीनों से शुरू हुआ सफर अब 2026 में करीब 1,000 नई मशीनों की व्यवस्था तक पहुंच रहा है. करीब दो दशक में तकनीक ने चुनाव प्रक्रिया का तरीका बदल दिया. पहले जहां मतपत्रों की गिनती में पूरा दिन लग सकता था और परिणाम अगले दिन आते थे, वहीं ईवीएम के इस्तेमाल से मतगणना काफी तेज हुई और उसी दिन परिणाम घोषित करने की व्यवस्था संभव हुई. अब कॉलेजों में भी ईवीएम आने के साथ डीयू छात्रसंघ चुनाव का एक और पुराना अध्याय खत्म होने जा रहा है. मौजूदा समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के पास कल 1700 ईवीएम और 650 कंट्रोल यूनिट है.

डूसू की जरूरत क्यों महसूस हुई? :दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी. आजादी से पहले भी विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों के छात्र सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई कॉलेजों के छात्र अलग-अलग आंदोलनों में शामिल हुए. इसी दौर में छात्रों को एक ऐसे साझा मंच की जरूरत महसूस हुई, जहां वह विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों, शिक्षा, प्रशासन और छात्र हितों पर मिलकर अपनी बात रख सकें. छात्रों की इस जरूरत को संस्थागत रूप देने की प्रक्रिया 1947 में शुरू हुई. उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख वी.के.आर.वी. राव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. इसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों की छात्र यूनियनों के अध्यक्षों की एक अस्थायी समिति बनाई गई. इस समिति को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ यानी डूसू के संविधान का मसौदा तैयार करने और संगठन को स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी दी गई. यही प्रक्रिया आगे चलकर डूसू के गठन की नींव बनी.

बड़े नेताओं के लिए पॉलिटिकल स्कूल बना डूसू: समय के साथ डूसू सिर्फ छात्रों की आवाज उठाने वाला मंच नहीं रहा, बल्कि इसने कई नेताओं को राजनीति की शुरुआती जमीन भी दी. दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले कई छात्र नेता आगे चलकर राज्य और केंद्र की राजनीति में पहुंचे. इनमें अरुण जेटली, विजय गोयल, विजय जॉली, अजय माकन और रेखा गुप्ता जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. अलग-अलग दौर में इन नेताओं ने छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में मुख्यधारा की राजनीति में अपनी पहचान बनाई.



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