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सावधान! LPG कनेक्शन की KYC नहीं कराई तो बढ़ सकती है परेशानी, Deactivate हो सकता है गैस कनेक्शन

गाजियाबाद में LPG उपभोक्ताओं के लिए 15 अगस्त तक केवाईसी कराना अनिवार्य,वरना कट सकता है कनेक्शन या फिर सिलेंडर मिलने में होगी परेशानी.

15 अगस्त तक LPG कनेक्शन की KYC कराना अनिवार्य
15 अगस्त तक LPG कनेक्शन की KYC कराना अनिवार्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 1:50 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ये बेहद जरूरी खबर है. अगर आपने अभी तक अपनी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराई है. तो उसे जल्द पूरा कर लें. जिले में करीब 12 लाख एलपीजी कनेक्शन धारक है. जिनमें से लगभग 10 लाख उपभोक्ताओं की केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है. वहीं, करीब दो लाख उपभोक्ता अभी भी ऐसे हैं. जिन्होंने अपने कनेक्शन की केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है. विभाग की ओर से ऐसे उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक केवाईसी करने के लिए कहा जा रहा है.

ई केवाईसी पूरा नहीं होने पर एलपीजी आपूर्ति होगी बाधित: ई केवाईसी पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आने वाले समय में उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं कनेक्शन की डीएक्टिवेट होने की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है की अंतिम समय का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें.

नहीं कराई LPG कनेक्शन की KYC तो डीएक्टिवेट हो सकता है गैस कनेक्शन (ETV Bharat)

जिला पूर्ति विभाग ने गैस एजेंसी को किया निर्देशित: जिला पूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद में करीब 12 लाख LPG कनेक्शन है, जिसमें से लगभग 10 लाख कलेक्शन धारकों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है. इस तरह में अभी करीब 2 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी ई केवाईसी लंबित है. विभाग का लक्ष्य है कि बचे हुए सभी उपभोक्ताओं की ई केवाईसी भी जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए. जिससे एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को जारी रखा जा सके. इसके लिए जिला पूर्ति विभाग की ओर से गैस एजेंसी को भी निर्देशित किया गया है.

लंबित उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाने के निर्देश: जिला पूर्ति विभाग में जिले में संचालित होने वाले विभिन्न एलपीजी गैस एजेंसियों के संचालकों को निर्देश जारी किए हैं. ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने ई केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है. उन्हें इसकी जानकारी दी जाए और प्रक्रिया पूरी करने के लिए जागरूक किया जाए. विभाग का मानना है की बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी है. ऐसे में गैस एजेंसी और उनके डिस्ट्रीब्यूटरों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में लंबित उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाएं.

गैस कंपनियों के सेल्स ऑफिसर करेंगे पूरी प्रक्रिया के निगरानी: जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, ई केवाईसी लंबित रहने वाले उपभोक्ताओं को सिर्फ गैस एजेंसियों के स्तर से ही नहीं बल्कि संबंधित गैस कंपनियों की ओर से भी लगातार सूचित किया जा रहा है. ऐसे उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई केवाईसी पूरी करने के संबंध में मैसेज भेजे जा रहे हैं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गैस कंपनियों के सेल्स ऑफिसर भी इस पूरी प्रक्रिया के निगरानी कर रहे हैं.

कैसे करनी होगी ई केवाईसी

उपभोक्ता तीन तरीके से अपने गैस कनेक्शन की ई केवाईसी कर सकते हैं:-

•⁠ ⁠गैस कंपनी की ऐप से उपभोक्ता खुद अपनी ई केवाईसी कर सकते हैं.

•⁠ ⁠उपभोक्ता गैस डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय से अपनी ई केवाईसी कर सकते हैं.

•⁠ ⁠उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी पर जाकर वहां से अपनी ई केवाईसी कर सकते हैं.

ई केवाईसी का उद्देश्य एलपीजी कनेक्शन का सत्यापन सुनिश्चित करना और वास्तविक उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति बनाए रखना है. इसलिए जिन लोगों की ईकेवाईसी भी लंबित है उन्हें इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए पूर्ति विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं.

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