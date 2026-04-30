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यूपी में डॉक्टर की प्रोफाइल और रिसर्च एक क्लिक पर चलेगा पता, सीएम योगी जल्द करेंगे ये खास पोर्टल लॉन्च

कानपुर : प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों व चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर्स के शोध कार्यों की गुणवत्ता को उप्र इंटीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च सिस्टम (UPIMRS) द्वारा परखा जाएगा. साथ ही प्रदेश भर के राजकीय व निजी मेडिकल कालेजों में शोध की स्थिति क्या है? छात्र-छात्राओं के शोध की गुणवत्ता व उसकी स्थिति की भी जानकारी एक क्लिक पर सामने आ जाएगी.

दरअसल, पहली बार यूपी सरकार द्वारा उप्र प्रमोट फार्मा काउंसिल की ओर से UPIMR पोर्टल को तैयार किया गया है. जिसमें अब पूरे सूबे के सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर्स का पूरा प्रोफाइल अपलोड होगा. साथ ही उनके शोध कार्यों का ब्योरा भी रहेगा.

लखनऊ में दिया गया प्रशिक्षण : जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया, UPIMRS पोर्टल को लेकर प्रदेश स्तर पर सभी प्राचार्यों को लखनऊ बुलाया गया था. जहां चिकित्सा विभाग के आला अफसरों की मौजूदगी में सभी को प्रशिक्षित किया गया. कुछ दिनों बाद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस पोर्टल को ऑफिशियल लॉन्च किया जाएगा. इसमें पहले चरण का काम पूरा हो गया है. दूसरे चरण का काम जारी है. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से 171 डॉक्टर्स का रिकार्ड अपलोड किया जाना है, जिसमें उनका प्रोफाइल व शोध कार्यों की पूरी जानकारी रहेगी.