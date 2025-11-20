ETV Bharat / state

गूगल मैप पर मिलेगी माघ मेला क्षेत्र की पूरी जानकारी, सभी घाटों की होगी नंबरिंग

पर पुलिस महानिदेशक और मंडलायुक्त की संयुक्त बैठक में यातायात, पार्किंग, साइनेज सिस्टम और आकस्मिक प्रबंधन पर बनी रणनीति

माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते अधिकारी.
माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते अधिकारी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः महाकुंभ के बाद योगी सरकार माघ मेला 2026 के सफल आयोजन की तैयारियों में जुट गई है. इस बार माघ मेले में तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन कई नई पहल करने जा रहा है. मेला क्षेत्र की लोकेशन, घाटों की स्थिति और प्रमुख मार्गों की जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध होगी. इसके साथ ही सभी स्नान घाटों की नंबरिंग की जाएगी. दूर से पहचान बनाने के लिए घाटों और महत्वपूर्ण स्थानों पर संकेतक गुब्बारे लगाए जाएंगे.

आकस्मिक प्रबंधन पर विस्तृत चर्चाः आई ट्रिपल सी सभागार में बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. संजीव गुप्ता और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की संयुक्त बैठक में यातायात योजना, पार्किंग, साइनेज सिस्टम और आकस्मिक प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई. जिसमें निर्णय हुआ कि मेला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम क्षेत्र का निरीक्षण कर साइनेज के डिजाइन और लोकेशन को अंतिम रूप देगी. अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बाढ़ का पानी हटने के बाद जमीन की मौजूदा स्थिति, ले आउट और पिछले वर्षों की योजना का अध्ययन कर रूट प्लान तैयार किया जा रहा है.

बिजली व्यवस्था का निरीक्षणः मुख्य अभियंता राजेश कुमार ने बुधवार को मेला क्षेत्र में बिजली से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि भूमि समतलीकरण पूरा होते ही एलटी और एचटी खंभों की स्थापना, लाइन निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा. अधिकारियों से समय से पहले सभी कार्य पूरा करने और घाटों पर बेहतर लाइटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

स्थलीय निरीक्षण कियाः अपर पुलिस महानिदेशक और प्रशासनिक टीम ने मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया. झूंसी रेलवे स्टेशन से भीड़ प्रबंधन की जरूरतों की समीक्षा की गई. इसके बाद अंदावा, टीकरमाफी आश्रम और छतनाग घाट तक पूरे मार्ग का अध्ययन किया गया. अधिकारियों ने कहा कि माघ मेला 2026 में यातायात को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सात निरीक्षकों को अन्य जिलों से माघ मेला ड्यूटी पर भेजा गया है. इनमें फतेहपुर, कानपुर नगर, इटावा, चित्रकूट और मेला संबद्ध इकाइयों के अधिकारी शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें- प्रयागराज में फिर होगा आस्था और भक्ति का संगम, माघ मेला 2026 के लिए बसेगा नगर

TAGGED:

GOOGLE MAPS
MAGH MELA GHAT NUMBERING
PRAYAGRAJ MAGH MELA
MAGH MELA SECURITY MANAGEMENT
MAGH MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.