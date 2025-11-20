ETV Bharat / state

गूगल मैप पर मिलेगी माघ मेला क्षेत्र की पूरी जानकारी, सभी घाटों की होगी नंबरिंग

प्रयागराजः महाकुंभ के बाद योगी सरकार माघ मेला 2026 के सफल आयोजन की तैयारियों में जुट गई है. इस बार माघ मेले में तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन कई नई पहल करने जा रहा है. मेला क्षेत्र की लोकेशन, घाटों की स्थिति और प्रमुख मार्गों की जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध होगी. इसके साथ ही सभी स्नान घाटों की नंबरिंग की जाएगी. दूर से पहचान बनाने के लिए घाटों और महत्वपूर्ण स्थानों पर संकेतक गुब्बारे लगाए जाएंगे.

आकस्मिक प्रबंधन पर विस्तृत चर्चाः आई ट्रिपल सी सभागार में बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. संजीव गुप्ता और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की संयुक्त बैठक में यातायात योजना, पार्किंग, साइनेज सिस्टम और आकस्मिक प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई. जिसमें निर्णय हुआ कि मेला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम क्षेत्र का निरीक्षण कर साइनेज के डिजाइन और लोकेशन को अंतिम रूप देगी. अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बाढ़ का पानी हटने के बाद जमीन की मौजूदा स्थिति, ले आउट और पिछले वर्षों की योजना का अध्ययन कर रूट प्लान तैयार किया जा रहा है.

बिजली व्यवस्था का निरीक्षणः मुख्य अभियंता राजेश कुमार ने बुधवार को मेला क्षेत्र में बिजली से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि भूमि समतलीकरण पूरा होते ही एलटी और एचटी खंभों की स्थापना, लाइन निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा. अधिकारियों से समय से पहले सभी कार्य पूरा करने और घाटों पर बेहतर लाइटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.