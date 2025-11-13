सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती, पटना की 14 सीटों के लिए AN कॉलेज में होगी मतगणना
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारी पूरी हो गई है. पटना में एएन कॉलेज में 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी. पढ़ें..
Published : November 13, 2025 at 8:52 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मतगणना कार्य शुक्रवार को सुबह 8 बजे से पटना के एएन कॉलेज में शुरू होगी. इसी क्रम में गुरुवार को समाहरणालय पटना स्थित एनआईसी में मतगणना कर्मियों का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया. यह प्रक्रिया मतगणना प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम और निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई.
एएन कॉलेज में होगी मतों की गिनती: जिला प्रशासन के अनुसार ईपीएमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप रैंडमाइजेशन किया गया. कुल 920 मतगणना कर्मियों का चयन किया गया है, जिसमें 286 मतगणना पर्यवेक्षक, 348 मतगणना सहायक और 286 माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं. इनमें से 140 कर्मी रिजर्व के रूप में रखे गए हैं.
14 सीटों के लिए काउंटिंग: ईवीएम की गणना के लिए 672 कर्मियों का रैंडमाइजेशन किया गया है, जिसमें 224 पर्यवेक्षक, 224 सहायक और 224 माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे. वहीं पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए कुल 248 कर्मियों को लगाया गया है, जिनमें 62 पर्यवेक्षक, 124 सहायक और 62 माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं.
मतगणना के लिए 244 टेबल: मतगणना केंद्र पर कुल 244 टेबल लगाए गए हैं. इनमें से 196 टेबल ईवीएम काउंटिंग के लिए और 48 टेबल पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए होंगे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 काउंटिंग टेबल निर्धारित की गई हैं. इसके अलावा हर विधानसभा के लिए एक एआरओ (सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) टेबल भी बनाया गया है. हर टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक सहायक की तैनाती रहेगी.
क्या बोले डीएम?: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि मतगणना कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है. इसे स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी माहौल में सम्पन्न कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा.
मतगणना कार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए तीन समर्पित टीमों निर्वाची पदाधिकारी टीम, ईवीएम-वीवीपैट परिचालन टीम और वज्रगृह (स्ट्रॉन्ग रूम) का गठन किया गया है. वहीं शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं.
"मतदान का कार्य शांतिपूर्ण और उत्सवपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है और मतगणना भी उसी पारदर्शी तरीके से होगी. मतदाताओं और सभी संबंधित अधिकारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. प्रशासन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूर्णतः तत्पर और सजग है."- डॉ त्यागराजन एसएम, जिलाधिकारी, पटना
पठन-पाठन बंद रहेंगे: जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना के बाद किसी प्रकार का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही जनहित को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर को पटना जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक के पठन-पाठन कार्य स्थगित रहेंगे, ताकि मतगणना केंद्र के आसपास यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो.
क्या बोले एसएसपी?: वहीं पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा तीन स्तरीय की गई है. सुरक्षा बलों की लगातार निगरानी में स्ट्रॉन्ग रूम को रखा गया है. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि मतगणना स्थल पर या उसके बाहर किसी तरह की गड़बड़ी या उपद्रव को सख्ती से निपटाया जाएगा.
