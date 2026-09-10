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उत्तरकाशी झाला पंचायत का ऐतिहासिक कदम, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, लोग कर रहे तारीफ

सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध ( Photo-ETV Bharat )